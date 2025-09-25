Đại hội đồng cổ đông PV Power: Doanh thu từ Nhơn Trạch 3 có thể ghi nhận từ tháng 1-2/2026

(TBTCO) - Ban lãnh đạo PV Power khẳng định sẽ cố gắng đưa Nhà máy Nhơn Trạch 3 vận hành thương mại vào cuối tháng 12/2025 và ghi nhận doanh thu sau khi nhận giấy phép vận hành thương mại (COD).

Sáng 25/9, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power, mã POW - sàn HOSE) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, với trọng tâm xoay quanh kế hoạch tăng vốn và sửa đổi điều lệ. Cuộc họp có sự tham gia của 78 cổ đông và người uỷ quyền đại diện 81,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng cộng 44.939 cổ đông nắm giữ cổ phiếu tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội.

Phương án tăng vốn trình tại Đại hội này đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi cổ phần hóa năm 2018, PV Power thực hiện kế hoạch chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Tại thời điểm đó, doanh nghiệp bán toàn bộ 468 triệu cổ phiếu trong phiên IPO với giá bình quân 14.938 đồng/cổ phiếu, trước khi niêm yết trên HOSE vào ngày 14/1/2019. Hiện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) vẫn nắm giữ 79,94% vốn tại PV Power. Phương án tăng vốn được đại đa số các cổ đông thông qua với tỷ lệ tán thành 99,92%.

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 vào sáng 25/9

Báo cáo tại Đại hội, ông Hoàng Văn Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị PV Power, cho biết phương án được xây dựng thận trọng và chặt chẽ. Lãnh đạo Tổng công ty cũng khẳng định PV Power sẽ quyết tâm hoàn thành và vượt mức kế hoạch đã đề ra tại Đại hội.

Theo tờ trình, PV Power sẽ tăng vốn điều lệ từ 23.418 tỷ đồng lên 30.678 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm 7.259 tỷ đồng. Kế hoạch bao gồm ba hình thức phát hành: chào bán cho cổ đông hiện hữu hơn 281 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 12% với giá 10.000 đồng/cp, dự kiến thu về 2.810 tỷ đồng; phát hành hơn 351 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 15%; và phát hành gần 94 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 4%. HĐQT đề xuất triển khai đồng thời cả ba phương thức sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Nguồn vốn huy động được sẽ bổ sung cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, với kế hoạch giải ngân trong quý IV/2025 và quý I/2026. Theo báo cáo gửi nhà đầu tư tháng 9/2025, PV Power dự kiến đưa Nhà máy Nhơn Trạch 3 vào phát điện thương mại trong tháng 11/2025, trong khi Nhà máy Nhơn Trạch 4 sẽ vận hành cuối năm nay. Hai nhà máy có tổng công suất 1.624 MW, vốn đầu tư 32.486 tỷ đồng.

Lãnh đạo PV Power trả lời các câu hỏi tại Đại hội

Cập nhật về tiến độ vận hành thương mại và thời điểm ghi nhận doanh thu từ các nhà máy điện mới, ông Lê Như Linh - Tổng Giám đốc PV Power cho biết, Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch là đơn vị hạch toán phụ thuộc đang quản lý nhà máy Nhơn Trạch 1 và sẽ tiếp nhận quản lý hai nhà máy Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4.

Công tác chuẩn bị đầu tư cơ bản hoàn tất với toàn bộ đội ngũ vận hành cho nhà máy với công nghệ mới cùng sân phân phối 500 kV. Các yếu tố đều đã hoàn thành đầy đủ theo quy định cũng như yêu cầu về các chứng chỉ.

Lãnh đạo PV Power cho biết, đang phối hợp rất tốt với nhà thầu, chỉ còn đợi tổng thầu thực hiện đúng cam kết trong quá trình chạy thử, để xin công nhận đủ điều kiện vận hành thương mại (COD). Tiến độ dự án chậm so với kế hoạch ban đầu dù lẽ ra đưa vào vận hành thương mai từ tháng 11/2025.

Ông Linh cho biết, có nhiều yếu tố khách quan và quá trình chạy thử kéo dài với một dự án công nghệ cao. Trong giai đoạn chạy thử vừa qua, công tác chạy thử đang diễn ra tốt. Nhiều thời điểm nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 đã vận hành vượt công suất thiết kế.

Lãnh đạo PV Power cho biết sẽ cố gắng để Nhơn Trạch 3 được đưa vào vận hành thương mại dự kiến vào cuối tháng 12/2025. Doanh thu từ nhà máy chỉ được ghi nhận sau khi có COD chính thức của cơ quan có thẩm quyền. Theo quy định, thời gian tối đa cho giai đoạn vận hành thử là 2 tháng, doanh nghiệp đang nỗ lực rút ngắn thời gian, qua đó có thể bắt đầu ghi nhận doanh thu từ tháng 1 - 2/2026.

Trong nửa đầu năm 2025 PV Power ghi nhận 17.565 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 1.205 tỷ đồng, tăng 83% và gần bằng cả năm 2024. Với kế hoạch cả năm là 38.185 tỷ đồng doanh thu và 439 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, doanh nghiệp đã hoàn thành 46% chỉ tiêu doanh thu và vượt xa kế hoạch lợi nhuận.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu POW đóng cửa phiên giao dịch 24/9 ở mức 15.100 đồng/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường lên hơn 35.362 tỷ đồng. Sau phiên tăng hôm qua, sắc xanh tiếp tục chiếm ưu thế trong phiên sáng nay.