Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2026 "đi lùi"

Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Công ty CP (Đạm Phú Mỹ, mã: Ck: DPM) đã công bố tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026. Theo kế hoạch, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 theo hình thức trực tiếp tại hội trường Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Khu công nghiệp Phú Mỹ 1.

Trong tờ trình gửi cổ đông, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm 2026 đạt hơn 17.600 tỷ đồng, tăng gần 6% so với kết quả thực hiện năm 2025. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế dự kiến ở mức 680 tỷ đồng, giảm khoảng 38% so với năm trước.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, Đạm Phú Mỹ đề xuất chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức 1.500 đồng/cổ phiếu, cao hơn mức 1.200 đồng/cổ phiếu đã được thông qua tại đại hội năm trước. Với vốn điều lệ hơn 6.800 tỷ đồng, tổng số tiền chi trả ước tính trên 1.019 tỷ đồng.

Đối với năm 2026, trên cơ sở lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang cùng với lợi nhuận dự kiến trong năm, doanh nghiệp dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt tương đương 12% mệnh giá, đồng thời trích 20% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển.

Diễn biến hoạt động sản xuất - kinh doanh trong những tháng đầu năm ghi nhận một số chỉ tiêu vượt kế hoạch. Cụ thể, trong 2 tháng đầu năm 2026, sản lượng urê quy đổi ước đạt hơn 91.600 tấn, cao hơn khoảng 10% so với kế hoạch đề ra. Sản lượng NPK đạt trên 28.600 tấn, vượt 55%, trong khi sản phẩm UFC85 đạt hơn 1.600 tấn, cao hơn 77% so với mục tiêu. Ở khâu tiêu thụ, tổng sản lượng urê Phú Mỹ và các sản phẩm liên quan đạt hơn 146.000 tấn, vượt 14% kế hoạch; riêng tiêu thụ NPK đạt khoảng 25.700 tấn, cao hơn 24% so với chỉ tiêu.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 30/3, cổ phiếu DPM đóng cửa ở mức 30.850 đồng/cổ phiếu. Tại mức giá này, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp đạt xấp xỉ 20.975 tỷ đồng./.