TP. Hồ Chí Minh: Lô hàng 22.362 hộp sữa viện trợ đã được thông quan Thông tin từ Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cho hay, cơ quan này vừa hỗ trợ thủ tục và tổ chức thông quan lô hàng 22.362 hộp sữa do kiều bào ở Úc, Mỹ… tặng cho TP. Hồ Chí Minh trong đợt dịch Covid-19, thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (UBMTTQ) Việt Nam tại địa phương. Chia sẻ về việc thông quan lô hàng sữa viện trợ trên, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TP. HCM) cho biết, ngay khi nhận thông tin về việc UBMTTQ TP. HCM tiếp nhận lô hàng trên, trước khi lô hàng về đến cảng, Cục Hải quan TP. HCM đã chủ động liên hệ, hướng dẫn về thủ tục có liên quan đến lô hàng như: kiểm dịch động vật, đăng ký công bố sản phẩm, kiểm tra an toàn thực phẩm và các cơ quan cần liên hệ để được giải quyết theo thẩm quyền. Trên cơ sở đó, UBMTTQ TP. HCM đã có công văn gửi Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), để được xem xét miễn kiểm tra chuyên ngành cho lô hàng. Đồng thời, có công văn hỏa tốc, xin ý kiến từ Tổng cục Hải quan và nhận được chỉ đạo hướng dẫn xử lý đối với lô hàng trên… Đến sáng ngày 15/11/2021, đại diện UBMTTQ TP. HCM đã đến Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I làm thủ tục nhập lô hàng. Toàn bộ các mẫu đạt các tiêu chí an toàn theo quy định hiện hành, được bảo quản tại cảng SP-ITC. Dù hồ sơ còn thiếu bản chính tờ khai xác nhận viện trợ của Sở Tài chính TP. HCM nhưng để tạo thuận lợi, chi cục hải quan đã hướng dẫn UBMTTQ TP. HCM khai báo và truyền tờ khai lên hệ thống điện tử, với cam kết sẽ bổ sung bản chính tờ khai này trong thời hạn 30 ngày. Cục Hải quan TP. HCM sau đó đã hoàn thành thủ tục thông quan cho lô hàng vào chiều cùng ngày. Đơn vị cũng liên hệ với Tổng công ty Tân Cảng và đại lý hãng tàu để hỗ trợ tiền lưu bãi, lưu container cho UBMTTQ TP. HCM và đã được Tổng công ty Tân Cảng miễn toàn bộ số tiền lưu bãi. Được biết, qua hai đợt bùng dịch kể từ đầu năm đến nay, Cục Hải quan TP. HCM đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp thông quan hàng hoá, nhất là hàng hoá liên quan đến việc cứu trợ, trang thiết bị y tế điều trị bệnh Covid-19. Đặc biệt, đơn vị đã lập Tổ phản ứng nhanh 1080 để thông quan hàng hoá một cách nhanh nhất nhằm kịp thời phục vụ phòng chống dịch.