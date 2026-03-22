Doanh nghiệp có “cẩm nang” mới về xuất xứ hàng hóa khi thực thi 17 FTA

(TBTCO) - Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) ban hành kèm Quyết định số 2088/QĐ-CHQ của Cục Hải quan giúp hệ thống hóa quy định, so sánh trực quan giữa các hiệp định, hỗ trợ doanh nghiệp tra cứu nhanh, tuân thủ đúng và tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan.

Cục Hải quan vừa tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo các FTA, đồng thời cập nhật điểm mới về ghi nhãn hàng hóa theo Nghị định số 37/2026/NĐ-CP và các quy định sửa đổi liên quan đến kiểm tra, giám sát sở hữu trí tuệ.

Cục Hải quan tổ chức Hội thảo giới thiệu Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo các FTA. Ảnh: HQ

Tâm điểm của hội thảo là Sổ tay nghiệp vụ kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo các FTA ban hành kèm Quyết định số 2088/QĐ-CHQ. Trong bối cảnh Việt Nam đang thực thi 17 FTA với hệ thống quy tắc xuất xứ phức tạp, chồng lấn và dễ gây nhầm lẫn, việc chuẩn hóa một tài liệu hướng dẫn thống nhất được đánh giá là bước tiến quan trọng.

Sổ tay được xây dựng theo hướng hệ thống hóa toàn bộ quy định về xuất xứ hàng hóa, tích hợp so sánh trực quan giữa các FTA, giúp cán bộ hải quan và doanh nghiệp dễ dàng đối chiếu, tra cứu nhanh và áp dụng chính xác. Qua đó, không chỉ rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, mà còn hạn chế sai sót trong xác định xuất xứ, giảm nguy cơ bị từ chối ưu đãi thuế quan hoặc phát sinh tranh chấp.

Đáng chú ý, Sổ tay còn đóng vai trò như công cụ hỗ trợ quản lý rủi ro, góp phần nhận diện sớm các dấu hiệu gian lận xuất xứ, vấn đề ngày càng phức tạp trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động. Đây được xem là “cẩm nang nghiệp vụ” giúp hài hòa mục tiêu tạo thuận lợi thương mại với yêu cầu kiểm soát chặt chẽ.

Bên cạnh nội dung về xuất xứ, hội thảo cũng cập nhật các điểm mới của Nghị định số 37/2026/NĐ-CP về ghi nhãn hàng hóa. Theo đó, quy định mới cho phép linh hoạt hơn trong cách thức thể hiện thông tin, như ghi nhãn trực tiếp trên bao bì đối với hàng hóa kích thước nhỏ, chuẩn hóa cách ghi xuất xứ, cho phép viết tắt tên nước theo tiêu chuẩn quốc tế và từng bước áp dụng hình thức nhãn điện tử.

Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, các sửa đổi tại Thông tư số 13/2015/TT-BTC và Thông tư số 13/2020/TT-BTC tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, với nhiều quy định mới theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, chấp nhận chứng từ điện tử, đồng thời tăng cường thẩm quyền chủ động của cơ quan Hải quan trong việc tạm dừng thông quan đối với hàng hóa nghi giả mạo, áp dụng quản lý rủi ro với hàng hóa thương mại điện tử.