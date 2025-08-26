Doanh nghiệp phát hành hơn 20.000 tỷ đồng trái phiếu trong tuần qua

(TBTCO) - Trong tuần từ 18/8 - 22/8, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 12 đợt phát hành mới với tổng giá trị đạt 20.500 tỷ đồng.

Theo báo cáo tuần từ ngày 18/8 - 22/8 của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tuần qua có 12 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị đạt 20.500 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp lên tới 343.641 tỷ đồng.

Trong đó, có 19 đợt phát hành ra công chúng với tổng giá trị 43.753 tỷ đồng, chiếm 12,7% tổng lượng phát hành. Các đợt phát hành riêng lẻ chiếm tỷ trọng lớn hơn đáng kể với 260 đợt, tổng giá trị lên tới 299.888 tỷ đồng, tương đương 87,3%.

Nguồn: VBMA.

Hoạt động mua lại trái phiếu trước hạn cũng đang diễn ra sôi động. Tuần qua, các doanh nghiệp đã tiến hành mua lại 4.947 tỷ đồng trái phiếu. Tính từ đầu năm đến nay, tổng giá trị trái phiếu được mua lại trước hạn đạt 173.395 tỷ đồng, tăng mạnh 46,5% so với cùng kỳ năm 2024. Khối ngân hàng tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động này, khi chiếm khoảng 64,4% tổng giá trị mua lại tương đương 111.652 tỷ đồng.

Theo dự báo của VBMA, trong thời gian còn lại của năm 2025, thị trường sẽ phải đối mặt với áp lực đáo hạn đáng kể. Tổng giá trị trái phiếu đến hạn ước tính đạt 94.309 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 48.405 tỷ đồng, tương đương 51,3% tổng giá trị đáo hạn. Nhóm ngân hàng xếp thứ hai với 26.781 tỷ đồng, chiếm 28,4%.

Giao dịch trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ cũng ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tuần qua. Giá trị giao dịch bình quân ngày đạt khoảng 7.000 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tuần trước đó. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng giá trị giao dịch trái phiếu phát hành riêng lẻ trên thị trường đạt khoảng 840.860 tỷ đồng./.