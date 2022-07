Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Giá gạo chững lại và có xu hướng đi ngang

(TBTCO) - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và thương mại - Bộ Công thương (VITIC), giá lúa gạo hôm nay tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chững lại và có xu hướng đi ngang.

Hiện giá gạo NL IR 504 ở mức 8.350 - 8.450 đồng/kg; gạo thành phẩm 8.800 - 8.850 đồng/kg. Hiện giá tấm IR 504 đứng ở mức 8.700 - 8.750 đồng/kg; cám khô giữ ở mức 9.200 - 9.250 đồng/kg.

Tại An Giang, giá nếp Long An giảm 100 đồng/kg, xuống 6.100 - 6.200 đồng/kg; lúa OM 5451 tăng 50 đồng/kg, lên 5.950 - 6.050 đồng/kg. Các loại lúa gạo khác ổn định. Cụ thể, hiện lúa Nàng Hoa 6.400 - 6.500 đồng/kg; Đài thơm 8 6.000 - 6.200 đồng/kg; lúa IR 504 đứng ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; nếp Long An 7.600 đồng/kg. Gạo Hương Lài 19.000 đồng/kg; gạo sóc thường 14.000 đồng/kg; gạo Nhật 20.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay 7/7: Giá gạo đi ngang. Ảnh: T.L

Hôm nay lượng gạo nguyên liệu về nhiều hơn, các kho mua giảm. Giá lúa Hè thu chững lại. Trong khi đó với mặt hàng tấm, cám nhu cầu tăng nhẹ, giá neo ở mức cao. Trong tuần từ ngày 4-10/7, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch được gần 30% diện tích lúa toàn vùng.

Với gạo Việt Nam, hiện giá chào bán gạo xuất khẩu chững lại và đi ngang. Hiện, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam ổn định ở mức 418 USD/tấn, gạo 100% tấm 383 USD/tấn, gạo 25% tấm giữ nguyên mức 403 USD/tấn.