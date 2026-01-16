(TBTCO) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 14/1/2026 về việc giao 15.125,9 m2 đất (trúng đấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Chương Dương để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Từ Vân, xã Chương Dương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cụ thể, UBND thành phố giao 15.125,9 m2 đất tại xã Chương Dương cho Công ty CP Địa ốc HDMON Villas (người trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 3973/QĐ-UBND ngày 29/7/2025 của UBND TP) để thực hiện dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở mới liền kề tại thôn Từ Vân theo Quyết định chủ trương đầu tư số 1498/QĐ-UBND ngày 15/3/2025 của UBND Thành phố.

Vị trí, ranh giới, diện tích khu đất xác định tại Bản vẽ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất tỷ lệ 1/500 do Công ty CP xây dựng ADB Hà Nội lập năm 2022, được UBND huyện Thường Tín phê duyệt tại Văn bản số 209/UBND-QLĐT ngày 11/3/2022.

Trong tổng số 15.125,9 m2 đất được giao, có 5.833,0 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn; Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài.

Ngoài ra còn có 9.292,9 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của Dự án. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh. Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Chủ đầu tư được sử dụng đất theo tiến độ dự án được duyệt. Chủ đầu tư có trách nhiệm duy tu, duy trì bằng kinh phí chủ đầu tư cho đến khi bàn giao cho chính quyền địa phương quản lý và vận hành theo quy định về phân cấp và theo các quy định, pháp luật hiện hành có liên quan.

Ngoài dự án đất ở xã Chương Dương, cùng ngày 14/1/2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã ký ban hành Quyết định số 188/QĐ-UBND ngày 14/01/2026 về việc giao 2.565,8 m2 đất (trúng đấu giá quyền sử dụng đất) tại xã Hồng Vân để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở liền kề tại khu Thụy Hòa 1, xã Hồng Vân cho Công ty CP địa ốc HDMON Villas.

Trong tổng số 2.565,8 m2 đất có 2.135,1 m2 đất xây dựng nhà ở liền kề theo quy hoạch được phê duyệt. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại nông thôn.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP ký quyết định giao đất. Người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định, lâu dài. Còn 430,7 m2 đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung của dự án. Đây là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

Liên quan đến người trúng đấu giá là Công ty CP địa ốc HDMON Villas, được biết doanh nghiệp này từng ghi nhận trụ sở tại Số 11A, ngõ 29 Láng Hạ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội, cùng địa chỉ với Tập đoàn HD Mon Holding. Tuy nhiên, trên Quyết định 176 đã cập nhật lại khi doanh nghiệp đã đổi tên Công ty CP Ngọc Tín Holdings với địa chỉ mới tại tầng M, Tháp A Tòa nhà Golden Palace Mễ Trì, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội, người đại diện là ông Trần Xuân Khang./.