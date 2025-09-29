Hà Nội thông qua các nghị quyết về thu, chi ngân sách để phù hợp mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Sáng ngày 29/9, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 26 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Các nội dung được xem xét tại kỳ họp bao gồm: phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; sửa đổi, bổ sung một số nội dung về định mức phân bổ chi ngân sách khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND thành phố và các xã, phường

Chuyển phần lớn nhiệm vụ chi cấp huyện thành nhiệm vụ chi cấp xã

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách. Điều chỉnh phân cấp một số khoản thu để bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, như tiền sử dụng đất; tiền thuê đất, thuê mặt nước...

Về phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, cơ bản giữ nguyên phân cấp nhiệm vụ chi cấp thành phố; chuyển phần lớn nhiệm vụ chi cấp huyện thành nhiệm vụ chi cấp xã; rà soát, điều chỉnh một số nhiệm vụ chi bảo đảm theo quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với một số lĩnh vực kinh tế - xã hội.

Kỳ họp thứ 26, HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 29/9/2025

Một số lĩnh vực có điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ chi gồm: Chuyển nhiệm vụ đầu tư xây dựng các trường trung học phổ thông công lập từ cấp huyện về cấp thành phố; chuyển nhiệm vụ chi giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên từ cấp huyện về cấp thành phố.

Đối với lĩnh vực giao thông, điều chỉnh một phần nhiệm vụ quản lý sau đầu tư đối với hệ thống đường bộ từ cấp huyện về cấp thành phố gồm: đường trong khu đô thị khi bàn giao về thành phố; hè đường trên các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, trục chính đô thị, đường chính đô thị theo quy định tại QCVN 07-4:2023/BXD trở lên và một số tuyến đường phố phục vụ công tác an ninh, chính trị, đối ngoại trên địa bàn thành phố theo danh mục thành phố phê duyệt...

Lĩnh vực chiếu sáng công cộng, cấp thành phố quản lý cấp điện cho lưới điện của các trạm đèn chung lưới điện đường phố và ngõ ngách. Bổ sung mới các nhiệm vụ cho cấp thành phố, cấp xã gồm hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống cấp nước sạch; các công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Khoán chi cao nhất 94 triệu đồng/năm cho mỗi biên chế

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về định mức phân bổ chi ngân sách TP. Hà Nội tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP. Hà Nội về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, định mức phân bổ ngân sách TP. Hà Nội và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2023-2025.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số phân cấp nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách được chuyển về thành phố nhằm bảo đảm sự thống nhất, toàn diện, xuyên suốt trong triển khai nhiệm vụ.

Sửa đổi, bổ sung định mức khoán chi thường xuyên ngân sách xã quy định tại Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP. Hà Nội khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tương đương với định mức phân bổ của cấp huyện trước khi sắp xếp.

Cụ thể, định mức khoán chi thường xuyên cho cán bộ, công chức; người hoạt động không chuyên trách xã, phường: Các cơ quan điều hành chung (Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng HĐND và UBND) là 79 triệu đồng/biên chế/năm; cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội) là 94 triệu đồng/biên chế/năm; người hoạt động không chuyên trách là 22 triệu đồng/người/năm.

Các đại biểu ấn nút thông qua các nghị quyết.

Về định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thường xuyên của các đối tượng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ được cấp có thẩm quyền giao theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Cơ quan hành chính 155 triệu đồng/lao động/năm; các cơ quan điều hành chung (Văn phòng Đảng ủy; Văn phòng HĐND và UBND; Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội) là 217 triệu đồng/lao động/năm.

Định mức phân bổ dự toán chi sử dụng phương tiện phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị là 134 triệu đồng/năm/xe theo số lượng xe ô tô được phân bổ...

Tại cuộc họp, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của HĐND các cấp TP. Hà Nội. Ví dụ, điều chỉnh mức chi “giải khát” từ 30.000 - 40.000 đồng/người/buổi tương ứng cấp thành phố - xã thành 50.000 đồng/người/buổi cho 2 cấp; điều chỉnh, bổ sung nội dung chi, mức chi “may trang phục (lễ phục)” cho đại biểu HĐND đương nhiệm” và “may trang phục (lễ phục) cho cán bộ, công chức, nhân viên thuộc Văn phòng trực tiếp phục vụ các hoạt động của HĐND” cấp xã từ 4 triệu đồng/bộ bằng mức chi cho đại biểu cấp thành phố là 5 triệu đồng/bộ và bắt đầu áp dụng từ nhiệm kỳ 2026-2031...

Sau khi chính sách được ban hành, kinh phí thực hiện hằng năm dự kiến giảm 26.544 triệu đồng so với Nghị quyết số 28/2022/NQ-HĐND ngày 8/12/2022 của HĐND TP. Hà Nội