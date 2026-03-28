Hà Nội vạch chiến lược bứt phá 2026 - 2030, hướng tới đô thị “Văn hiến - Hiện đại - Hạnh phúc”

GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên

Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030 với 100% đại biểu có mặt tán thành. Đây là văn kiện quan trọng, định hình tầm nhìn, mục tiêu và các giải pháp lớn nhằm đưa Thủ đô phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Theo Nghị quyết, đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu trở thành đô thị phát triển theo mô hình tăng trưởng mới, mang bản sắc “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc”. Thành phố tiếp tục giữ vai trò trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, đồng thời là động lực phát triển của vùng Thủ đô, vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Hà Nội định hướng đi đầu trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Thành phố sẽ từng bước hình thành các trung tâm tài chính, dịch vụ giá trị cao, khoa học - công nghệ và giáo dục - đào tạo có khả năng kết nối toàn cầu, đồng thời gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Nghị quyết đề ra 18 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, về kinh tế, GRDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 11%/năm trở lên; GRDP bình quân đầu người trên 12.000 USD; kinh tế số chiếm khoảng 40% GRDP; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 5 triệu tỷ đồng. Về xã hội, chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,88; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 80%, trong đó 60% có bằng cấp, chứng chỉ; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia từ 85% trở lên; chỉ số hạnh phúc đạt 9/10.

Trong lĩnh vực đô thị và môi trường, Hà Nội đặt mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đạt 65 - 70%; vận tải hành khách công cộng đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu đi lại; hoàn thành khoảng 120.000 căn nhà ở xã hội; diện tích cây xanh đạt tối thiểu 10 m2/người. Thành phố cũng hướng tới 100% chất thải rắn sinh hoạt đô thị được xử lý đạt chuẩn, tỷ lệ chôn lấp dưới 10%; tỷ lệ ngày có chất lượng không khí tốt và trung bình đạt trên 80%.

Các đại biểu ấn nút thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026 - 2030.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Hà Nội xác định hoàn thiện thể chế và chính sách đặc thù là nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tập trung triển khai hiệu quả Luật Thủ đô, thu hút nguồn lực, phát triển kinh tế tư nhân và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Cơ cấu kinh tế được định hướng theo hướng hiện đại, ưu tiên kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, với các ngành mũi nhọn như công nghệ thông tin, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp dữ liệu.

Hạ tầng tiếp tục là một trong những đột phá lớn. Thành phố đặt mục tiêu hoàn thành đường Vành đai 4 trước năm 2027, triển khai các tuyến Vành đai 3,5 và 5, xây dựng thêm cầu qua sông Hồng và phát triển khoảng 100 km đường sắt đô thị. Đồng thời, Hà Nội đẩy mạnh phát triển đô thị thông minh, hạ tầng ngầm và xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt tại các sông nội đô như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thành phố chú trọng bảo tồn và phát huy giá trị di sản, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; phát triển giáo dục hiện đại, hội nhập quốc tế; nâng cao chất lượng y tế và hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách và người yếu thế. Quốc phòng, an ninh tiếp tục được củng cố, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Với tầm nhìn rõ ràng, mục tiêu cụ thể và hệ thống giải pháp đồng bộ, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng vững chắc để Hà Nội bứt phá, trở thành đô thị hiện đại, xanh và đáng sống trong những năm tới.

Hà Nội dự kiến bố trí hơn 864.680 tỷ đồng cho đầu tư công trung hạn 2026-2030

Cũng trong chiều 28/3, HĐND TP. Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với đa số đại biểu tán thành. Tổng mức vốn dự kiến lên tới 864.682 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm tạo đột phá về hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Thủ đô.

Theo Nghị quyết, Hà Nội xác định sử dụng nguồn vốn theo hướng tập trung, trọng điểm, ưu tiên các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa cao. Trọng tâm đầu tư là hệ thống đường sắt đô thị, hạ tầng giao thông liên vùng, các công trình trọng điểm quốc gia, cùng với các lĩnh vực then chốt như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, giáo dục - đào tạo và văn hóa. Đây được xem là những “đòn bẩy” quan trọng nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô.

Thành phố đặt mục tiêu đầu tư công chiếm khoảng 20% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Việc phân bổ nguồn lực sẽ gắn chặt với quy hoạch phát triển dài hạn, bảo đảm không dàn trải, nâng cao hiệu quả và kiểm soát chặt chẽ mục tiêu đầu tư. Định hướng xuyên suốt là ưu tiên xử lý các nút thắt về giao thông, đê điều, thủy lợi thích ứng biến đổi khí hậu, đồng thời phát triển đô thị theo mô hình đa trung tâm, tăng cường liên kết vùng.

Hà Nội quyết tâm tạo đột phá về hạ tầng và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Thủ đô.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục chú trọng đầu tư các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục chất lượng cao, thiết chế văn hóa - thể thao, cũng như các nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Trong tổng nguồn vốn, ngân sách cấp thành phố chiếm hơn 691.759 tỷ đồng, còn lại là ngân sách cấp xã khoảng 172.923 tỷ đồng.

Việc phân bổ vốn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên rõ ràng: trước hết là các dự án quan trọng quốc gia, dự án khẩn cấp và chương trình mục tiêu; tiếp đến là hoàn trả vốn ứng trước, thanh toán các dự án hoàn thành, các chương trình sử dụng vốn ODA và dự án hợp tác công - tư (PPP).

Đối với các dự án khởi công mới, thành phố ưu tiên những công trình mang tính đột phá, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị, dự án liên kết vùng và các chương trình phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Song song với phân bổ nguồn lực, Hà Nội nhấn mạnh việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý đầu tư công, đề cao trách nhiệm người đứng đầu và thực hiện nguyên tắc “6 rõ”. Thành phố cũng đẩy mạnh huy động các nguồn lực ngoài ngân sách thông qua khai thác hiệu quả tài sản công, phát triển quỹ đất, thúc đẩy hợp tác công - tư và tiết kiệm chi thường xuyên để ưu tiên cho đầu tư phát triển. Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được xác định là khâu then chốt, cần sự chỉ đạo quyết liệt để đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm./.