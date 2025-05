Hành động quyết liệt hơn để khai thác các FTA hiệu quả

Xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng 2 con số Thống kê sơ bộ mới nhất của Cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 4/2025 (từ ngày 16/4 đến ngày 30/4/2025) đạt 38,74 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 3,3 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 4/2025 (từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2025). Trong kỳ 2 tháng 4/2025, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,57 tỷ USD. Cũng trong kỳ 2 tháng 4/2025, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 20,66 tỷ USD, tăng 23,3%, tương ứng tăng 3,91 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 4/2025. Tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đạt 140,34 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 16,12 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 4 tháng năm 2025, tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đạt 276,89 tỷ USD, tăng 15,7%, tương ứng tăng 37,51 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Tính trong 4 tháng đầu năm, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 3,79 tỷ USD.