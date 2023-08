Hoạt động của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại tỉnh An Giang

(TBTCO) - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên; thăm cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2023), sáng 19/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu Đoàn đại biểu gồm các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, dâng hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia Đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Cùng tham gia Đoàn có các nguyên Chủ tịch nước: Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc.

Dự lễ dâng hương có nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Tại Đền tưởng niệm trong Di tích, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Đoàn đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng, một trong những chiến sỹ lớp đầu tiên của phong trào công nhân và phong trào cách mạng vô sản Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng sinh ngày 20/8/1888 trong một gia đình có truyền thống yêu nước ở Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay thuộc thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, dù ở bất cứ cương vị nào, ông luôn thể hiện nhân cách của người cộng sản chân chính, một tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là biểu tượng cho hình ảnh đồng bào miền Nam trong công cuộc đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; người sáng lập ra tổ chức Công hội Đỏ đáp ứng yêu cầu cấp thiết phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trong những thập niên đầu thế kỷ 20.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đại biểu chụp ảnh chung với lãnh đạo Công an tỉnh An Giang.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2023), sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang.

Theo Đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, 7 tháng năm 2023, Công an tỉnh An Giang luôn nắm chắc tình hình, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, ý đồ phá hoại của các thế lực thù địch.

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2023), sáng 19/8, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Công an tỉnh An Giang.

Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, phạm pháp hình sự được kiềm chế. Tỷ lệ điều tra khám phá án chung đạt 51,7%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng khám phá đạt 76,8%.

Tổng số vụ bắt giữ liên quan đến vận chuyển, kinh doanh các loại hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, sản xuất hàng giả trên địa bàn tỉnh giảm 32,4% so với cùng kỳ năm 2022. Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ, 22 bị can liên quan đến tội phạm tham nhũng, chức vụ.

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi lời thăm hỏi, lời chúc tốt đẹp đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng Công an Nhân dân cả nước nói chung, Công an tỉnh An Giang nói riêng nhân Ngày truyền thống của lực lượng.

Chủ tịch nước nhấn mạnh 78 năm qua, trải qua nhiều giai đoạn cách mạng, với từng thời kỳ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Công an đã không ngừng nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; góp phần quan trọng, tích cực, hiệu quả vào nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc của nhân dân, làm nên truyền thống vẻ vang, hào hùng đáng tự hào của lực lượng.

Chủ tịch nước khẳng định trong các thời kỳ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn dành cho lực lượng Công an nhân dân tình cảm đặc biệt, một niềm tin vững vàng và sự kỳ vọng lớn lao rằng lực lượng công an sẽ tiếp nối tốt truyền thống của các thế hệ đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ, sứ mệnh mà Đảng, Nhà nước, nhân dân cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đặt ra đối với lực lượng công an.

Chủ tịch nước nhận xét mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh An Giang đã không ngừng phấn đấu, nỗ lực đạt được nhiều kết quả quan trọng. Đó là làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phòng, chống các loại tội phạm; góp phần vào việc thực hiện chủ trương, nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, giữ cho "trong ấm, ngoài êm."

Công an tỉnh đã giữ vững an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm vùng biên giới, tội phạm xuyên quốc gia; giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, kiềm chế tốt các loại tội phạm. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai hiệu quả; có sự phối hợp tốt với các cơ quan, ban ngành liên quan, góp phần vào thành tích chung.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tặng Công an tỉnh An Giang bức tranh ghi "Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân".

Phân tích bối cảnh, tình hình của đất nước đang đặt ra những thách thức và yêu cầu nhiệm vụ mới cho lực lượng Công an Nhân dân, Chủ tịch nước đề nghị Công an tỉnh An Giang cần nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, yếu tố xây dựng lực lượng thực sự trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ cần quan tâm hàng đầu.

Để xứng đáng với niềm tin và sự yêu thương của nhân dân, cần tập trung cho nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, Chủ tịch nước nhấn mạnh và cho rằng để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thực tế đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng thậm chí hy sinh to lớn của cán bộ chiến sỹ Công an Nhân dân, để "mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Nhân dân thực sự là người mang hình ảnh đẹp của người công an."

Người dân nhìn vào cán bộ chiến sỹ công an, người ta có niềm tin, có tình yêu, an tâm trao trọn cả cuộc sống, sự bình yên của mình, đây là một yêu cầu rất quan trọng, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước cũng lưu ý cần làm tốt công tác nắm vững địa bàn cơ sở với đặc thù An Giang là địa phương có biên giới với nhiều yếu tố tiềm ẩn phức tạp trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị và phòng chống tội phạm; tránh để bị động, bất ngờ.

Để hoàn thành nhiệm vụ này, cần tăng cường nghiệp vụ điều tra cơ bản, nắm chắc cơ sở, đối tượng tại từng ấp, từng xã, đặc biệt là các đối tượng hình sự để đảm bảo làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu Công an tỉnh An Giang làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này.

Đi liền với đó là tăng cường bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, coi trọng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn tình trạng phát tán tin giả; giữ vững an ninh văn hóa tư tưởng, làm tốt công tác dự báo, góp phần gìn giữ, bảo vệ một môi trường tư tưởng lành mạnh, đặc biệt là từ nay đến Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ XIV./.