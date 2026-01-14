Kinh tế toàn cầu tăng trưởng mạnh hơn, nhưng đang trên đà suy yếu trong thập kỷ tới

(TBTCO) - Ngân hàng Thế giới đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 lên 2,7% từ mức 2,3%, viện dẫn khả năng phục hồi đáng ngạc nhiên bất chấp việc tăng thuế quan.

Ngân hàng Thế giới cho biết, nền kinh tế toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng trưởng nhanh hơn so với dự báo trước đây bất chấp việc Tổng thống Donald Trump tăng thuế quan, một phần nhờ vào sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ, nhưng dù vậy vẫn đang trên đà trải qua thập kỷ yếu nhất trong nửa thế kỷ qua.

Trong báo cáo hai lần một năm về triển vọng kinh tế, các chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Thế giới (WB) đã đảo ngược nhiều mức cắt giảm dự báo mà họ đã công bố hồi tháng 6 năm ngoái, khi các mức thuế cao hơn được áp dụng. Giống như các nhà dự báo khác, họ đã bất ngờ trước khả năng thích ứng của nền kinh tế toàn cầu với đợt tăng thuế quan lớn nhất trong một thế kỷ.

“Trước những cú sốc liên tiếp, nền kinh tế toàn cầu đã chứng tỏ khả năng phục hồi đáng kinh ngạc kể từ đại dịch”, Indermit Gill, kinh tế trưởng của Ngân hàng Thế giới, cho biết.

Dòng chảy thương mại toàn cầu được thúc đẩy nhờ nhập khẩu thiết bị liên quan đến trí tuệ nhân tạo của Mỹ. Ảnh TL

Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng ước tính, nền kinh tế Mỹ đã tăng trưởng 2,1% vào năm ngoái, một kết quả tốt hơn nhiều so với mức tăng trưởng 1,4% mà họ dự kiến ​​vào tháng 6, nhưng vẫn chậm hơn so với năm 2024. Họ đã nâng dự báo tăng trưởng năm nay lên 2,2%, từ mức 1,6% trước đó.

"Việc đầu tư mạnh vào thiết bị và cơ sở hạ tầng liên quan đến trí tuệ nhân tạo đã giúp hỗ trợ tăng trưởng", Ngân hàng Thế giới cho biết.

Các nhà kinh tế của WB cũng đã nâng đánh giá về nền kinh tế toàn cầu, và hiện ước tính nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2025, một kết quả khả quan hơn so với mức tăng trưởng 2,3% được dự báo hồi tháng 6, và chỉ yếu hơn một chút so với năm 2024. Tăng trưởng dự kiến ​​sẽ chậm lại ở mức 2,6% trong năm nay, một kết quả khả quan hơn so với dự báo trước đó là 2,4%.

Tăng trưởng có thể yếu hơn dự kiến ​​trong năm nay nếu có một đợt tăng thuế quan mới, giá cổ phiếu giảm mạnh hoặc lợi suất trái phiếu chính phủ tăng vọt do lo ngại của nhà đầu tư về nợ công gia tăng. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng cũng có thể mạnh mẽ hơn nếu sự bùng nổ đầu tư vào trí tuệ nhân tạo lan rộng.

Được thúc đẩy bởi nhập khẩu thiết bị liên quan đến trí tuệ nhân tạo của Mỹ, việc mua trước khi áp thuế và quy mô trả đũa khiêm tốn, dòng chảy thương mại toàn cầu ước tính đã tăng trưởng nhanh hơn dự kiến, đạt mức 3,4%, không thay đổi so với năm 2024. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại dự kiến ​​sẽ giảm mạnh trong năm nay khi thuế quan cao hơn gây ra nhiều tác động hơn.

Mặc dù phần lớn sự cải thiện trong tăng trưởng toàn cầu là kết quả của sự phục hồi mạnh mẽ hơn của nền kinh tế Mỹ, nhưng các nền kinh tế lớn khác cũng đã chứng tỏ khả năng phục hồi tốt hơn dự kiến. Ngân hàng Thế giới đã nâng ước tính tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc vào năm 2025 lên 4,9% từ mức 4,5%, và dự báo cho năm nay lên 4,4% từ mức 4%.

Các nhà kinh tế ước tính nền kinh tế khu vực đồng Ruro đã tăng trưởng 1,4% vào năm ngoái, so với dự báo tăng trưởng 0,7% hồi tháng 6/2025. Ấn Độ cũng tăng trưởng nhanh hơn nhiều so với dự kiến ​​vào năm ngoái, với ước tính của Ngân hàng Thế giới rằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này tăng 7,2%, so với dự báo tăng trưởng 6,3%.

Nhưng trong khi nền kinh tế toàn cầu đã thích ứng với một loạt cú sốc, bao gồm đại dịch Covid-19 và hậu quả từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thành công hơn dự kiến, thì những cú sốc lớn đó vẫn tiếp tục ập đến.

Kết quả là, theo Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu hiện đang hướng tới thập kỷ tăng trưởng yếu nhất kể từ những năm 1960, trong khi dự báo sản lượng toàn cầu sẽ tăng trưởng 2,7% vào năm 2027.

“Càng ngày, nền kinh tế toàn cầu càng ít có khả năng tạo ra tăng trưởng và dường như càng kiên cường hơn trước những bất ổn về chính sách”, Gill cho biết.

Ngân hàng Thế giới cũng cho biết, tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm chạp sẽ khiến các nền kinh tế đang phát triển gặp nhiều khó khăn hơn trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập với các nền kinh tế phát triển.

Đến cuối năm ngoái, thu nhập bình quân đầu người ở hầu hết các nền kinh tế phát triển đã vượt mức ghi nhận như năm 2019. Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới ước tính thu nhập ở một phần tư các nước đang phát triển vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch.

Trong khi nhiều nền kinh tế phát triển đã chứng kiến ​​sự suy giảm số lượng lao động do già hóa dân số, nhiều nền kinh tế đang phát triển vẫn cần tìm cách sử dụng lao động một cách hiệu quả cho lực lượng lao động ngày càng tăng.

“Những xu hướng này có thể làm trầm trọng thêm thách thức tạo việc làm mà các nền kinh tế đang phát triển đang phải đối mặt, khi mà 1,2 tỷ thanh niên sẽ bước vào độ tuổi lao động trong thập kỷ tới”, Ngân hàng Thế giới cho biết.