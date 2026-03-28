“Lộ diện” phân khu dự án gần 1.000ha vừa được phê duyệt tại Tây Ninh

Phối cảnh Khu đô thị mới Tân Mỹ tại Tây Ninh

Khu đô thị mới Tân Mỹ được chia thành 3 phân khu chính với tổng quy mô khoảng 931 ha (tương đương hơn 9,3 triệu m2), dân số dự kiến gần 81.000 người.

Dự án nằm ở vị trí thuộc xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cũ). Vinhomes Tân Mỹ có 7.049 căn nhà ở xã hội, trong đó dự kiến bố trí khoảng 129 căn nhà ở thấp tầng, và khoảng 7.280 căn hộ chung cư.

Trong đó, Phân khu A (cửa ngõ phía Nam, mật độ cao) có diện tích khoảng 111,37 ha (1.113.655 m2), dân số khoảng 14.394 người.

Đây là khu đô thị mật độ cao, đóng vai trò trung tâm dịch vụ - công cộng hiện đại với các tổ hợp thương mại, văn hóa, thể thao, giáo dục và công viên cây xanh theo chủ đề.

Chỉ tiêu đất đơn vị ở đạt 38,2 m2/người; đất cây xanh sử dụng công cộng 2,8 m2/người; tỷ lệ đất giao thông ≥18%. Phân khu tập trung phát triển nhà ở liền kề (104 lô), biệt thự và tái định cư.

Phân khu B (lõi sinh thái - nhà ở thấp tầng) là phân khu lớn nhất với 641,21 ha (6.412.153,9 m²), dân số tối đa 45.980 người. Tập trung phát triển nhà ở thấp tầng (liền kề 4.932 căn, biệt thự 2.829 căn, chung cư khoảng 9.371 người).

Phân khu B nhấn mạnh không gian xanh, công viên trung tâm và hạ tầng xã hội cấp đô thị (văn hóa, y tế, giáo dục, thể thao). Quy định quản lý chi tiết đã được ban hành, làm cơ sở pháp lý cho đầu tư xây dựng.

Phân khu C (khu đô thị hỗ trợ giãn dân): Quy mô lớn hơn với 178,31 ha (1.783.114,2 m²), dân số khoảng 20.595 người.

Phân khu này định hướng đa dạng loại hình nhà ở, hỗ trợ nhu cầu giãn dân từ TP. Hồ Chí Minh và khu vực lân cận. Nổi bật là đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị lên đến 8,7 m2/người, mặt nước cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Trong đó, phân khu C1 và C2 được thiết kế đảm bảo chỉ tiêu công trình công cộng đơn vị ở (trường học, trạm y tế, sân thể thao…).

Đáng chú ý, Khu đô thị mới Tân Mỹ có tên thương mại là Vinhomes Tân Mỹ có tổng mức đầu tư khoảng hơn 74.000 tỷ đồng (tương đương 2,8 tỷ USD), trong đó chi phí xây dựng khoảng hơn 60.000 tỷ đồng, còn lại dành cho bồi thường giải phóng mặt bằng.

Vinhomes Tân Mỹ cách trung tâm TP. Hồ Chí Minh chỉ khoảng 37 km, kết nối cao tốc và các tuyến đường động lực, dự án hứa hẹn trở thành “điểm nóng” bất động sản phía Tây Nam trong giai đoạn 2026-2030.

Được biết, Chủ đầu tư liên danh Thái Sơn - Đại An đã hoàn tất Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) tháng 12/2025.

Theo kế hoạch, xây dựng hạ tầng và công trình chính từ quý I/2026 đến quý III/2030. Dự án cung cấp khoảng 12.024 căn nhà ở thương mại, bao gồm hơn 8.400 căn liền kề, hơn 3.300 căn biệt thự và nhà tái định cư.

Trước đó, ngày 28/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, ông Lê Văn Hẳn đã ký ban hành Quyết định 2968/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất trong bản quy hoạch điều chỉnh là chiến lược hình thành Trung tâm chính trị - hành chính mới của tỉnh tại khu vực phía Bắc đô thị Đức Hòa - Hậu Nghĩa. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá nhằm chia sẻ chức năng với khu vực lõi trung tâm hiện hữu và tạo ra một cực tăng trưởng mới./.