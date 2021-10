Ngân hàng chịu sức ép “chùn tay” cho vay dài hạn

Lãi suất có thể tăng, nhưng không đáng lo Theo ông Nguyễn Trí Hiếu, tác động của việc giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn có thể làm tác động tăng lãi suất (do sức ép gia tăng huy động vốn từ các ngân hàng đáp ứng nhu cầu vay). Điều này về hình thức có thể đi ngược với mong muốn điều hành chung là giảm lãi suất xuống thấp, nhưng nhìn tổng thể thì động thái này cũng không quá đáng lo ngại. Bởi lẽ, các ngân hàng dù cần vốn cũng sẽ không thể đẩy lãi suất huy động lên quá cao (trong khi lãi suất cho vay đầu ra khó đẩy lên cao) do các ngân hàng sẽ phải tự cân đối lợi nhuận. Tuy có những “hiệu ứng phụ” nhất định, nhưng giới chuyên môn cho rằng, việc yêu cầu đưa tỷ lệ cho vay trung và dài hạn xuống thấp vẫn là việc nên làm, bởi về mặt dài hạn, tỷ lệ này thấp sẽ đảm bảo độ an toàn trong hoạt động của hệ thống ngân hàng.