(TBTCO) - Theo chuyên gia của VDSC, huy động vốn của các ngân hàng niêm yết đã tăng tốc, đạt 10% trong nửa đầu năm 2025, bắt kịp tín dụng sau 5 quý chậm hơn. Đáng chú ý, kênh giấy tờ có giá tăng tới 25%, nâng tỷ trọng lên 11,9% tổng huy động, cho thấy ý định kiểm soát chi phí vốn ổn định trong trung hạn, trước khi tăng trưởng tín dụng tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất.

Trong báo cáo cập nhật ngành ngân hàng mới công bố, ông Đỗ Thanh Tùng - Trưởng phòng cao cấp Trung tâm Phân tích của Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho biết, tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng niêm yết tính đến hết quý II/2025 đạt 10%, mức tăng tích cực nhất trong 5 năm trở lại đây và tương đương với năm 2022.

Với kết quả này, ngành ngân hàng đã hoàn thành khoảng 62% mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16% từ đầu năm mà Ngân hàng Nhà nước đặt ra. Tính đến ngày 8/8, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 10,2% so với đầu năm.

"Sự phân hóa tốc độ tăng trưởng tín dụng tiếp tục nới rộng giữa các nhóm ngân hàng: nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn tăng trưởng 12,3% so với đầu năm, dẫn dắt bởi VPBank, HDBank và SHB, trong khi nhóm ngân hàng thương mại nhà nước chỉ đạt khoảng 7,8%, với BIDV tiếp tục thận trọng ở mức 6,1% so với đầu năm" - chuyên gia VDSC đánh giá.

Do có sự phân hóa tốc độ tăng trưởng tín dụng giữa các nhà băng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần quy mô lớn chiếm tới 48% thị phần tín dụng mới trong quý II, vượt trội so với 35% của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước.

Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn trong quý II đã tăng trưởng đồng đều hơn so với quý I, khi nhu cầu vay trung và dài hạn phục hồi nhờ sự tăng tốc của vay tiêu dùng và vay mua bất động sản cá nhân, với mức tăng gần 10% so với đầu năm, cao hơn nhiều so với 6% của cùng kỳ 2024.

Nguồn: VDSC.

Về huy động, theo chuyên gia VDSC, tăng trưởng huy động của các ngân hàng niêm yết đến hết quý II/2025 đạt 10%, bắt kịp tốc độ tăng trưởng tín dụng sau 5 quý liên tiếp thấp hơn.

Theo chuyên gia VDSC, các ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh huy động qua kênh giấy tờ có giá, tăng tới 25% so với đầu năm, đưa tỷ trọng giấy tờ có giá lên 11,9% trong tổng cơ cấu huy động, cao hơn so với 10,3% năm 2024. Trong khi đó, huy động tiền gửi tăng 8,3%.

Việc chú trọng hơn trong huy động từ kênh giấy tờ có giá trong quý này tiếp tục phản ánh nhu cầu gia tăng của mô hình sinh lời tự động, trong đó người gửi tiền sẽ đầu tư vào các chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn của ngân hàng để hưởng lãi suất cao hơn CASA (tiền gửi không kỳ hạn) nhưng vẫn được hưởng sự linh hoạt về dòng tiền như tiền gửi không kỳ hạn, như đã đề cập trong các báo cáo trước.

"Xu hướng gia tăng phát hành giấy tờ có giá kỳ hạn trên 1 năm cũng cho thấy ý định kiểm soát chi phí vốn ổn định trong trung hạn, trước khi tăng trưởng tín dụng tạo sức ép lên mặt bằng lãi suất trong thời gian tới" - VDSC nhìn nhận.

Đối với cấu phần tiền gửi khách hàng, tỷ lệ CASA đã cải thiện 100 điểm cơ bản so với quý trước lên 22,1%. Mặc dù vậy, chi phí huy động tiền gửi bình quân toàn ngành tiếp tục tăng gần 10 điểm cơ bản trong hai quý đầu năm lên 4,2%, hàm ý lãi suất tiết kiệm trên thị trường tiếp tục có sự nhích lên nhẹ trước tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ.

"Diễn biến này đưa mức thay đổi về chi phí huy động tiền gửi bình quân trong nửa đầu năm lên gần 30 điểm cơ bản so với kỳ vọng tăng 50 - 60 điểm cơ bản trong cả năm nay của chúng tôi" - chuyên gia VDSC đánh giá./.