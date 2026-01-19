Ngày 19/1: Giá heo hơi tại miền Nam lập kỷ lục, chạm mốc 72.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (19/1) tại khu vực miền Bắc đi ngang. Trong khi đó, các địa phương tại miền Trung và miền Nam vẫn duy trì đà tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, đẩy mức giá cao nhất tại khu vực phía Nam lên mốc 72.000 đồng/kg.

Giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục duy trì sắc xanh tại miền Trung và miền Nam. Ảnh: Hà My

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay không có biến động mới, tất cả các địa phương đều giữ nguyên mức giá từ phiên trước.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 75.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại các tỉnh: Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Điện Biên và Hưng Yên.

Các địa phương còn lại gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ổn định ở mức 74.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất được ghi nhận tại khu vực này.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 75.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh tăng thêm 1.000 đồng/kg tại một vài tỉnh thành.

Theo đó, các địa phương gồm Huế, Gia Lai và Khánh Hòa cùng tăng 1.000 đồng/kg, đạt mức thu mua 72.000 đồng/kg, ngang bằng với giá tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Tỉnh Lâm Đồng cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg lên mức 71.000 đồng/kg.

Trong khi đó, hai địa phương dẫn đầu khu vực là Thanh Hóa, Nghệ An cùng với tỉnh Đắk Lắk không có thay đổi, cùng giữ mức 73.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 71.000 - 73.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay có xu hướng tăng diện rộng với mức điều chỉnh 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh thành trọng điểm.

Cụ thể, các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức giá cao nhất khu vực là 72.000 đồng/kg.

Tỉnh An Giang cũng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên mức 68.000 đồng/kg. Hai địa phương còn lại là Cà Mau và Cần Thơ không có biến động mới, tiếp tục duy trì mức thu mua 69.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 68.000 - 72.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi toàn quốc hôm nay tiếp tục duy trì sắc xanh tại miền Trung và miền Nam, trong khi miền Bắc giữ giá ổn định. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất cả nước được ghi nhận tại An Giang với 68.000 đồng/kg, và mức giá cao nhất là 75.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc./.