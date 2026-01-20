Ngày 20/1: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (20/1) đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước. Trong đó, miền Bắc xuất hiện thêm nhiều địa phương tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá cao nhất khu vực lên 76.000 đồng/kg. Miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam cũng duy trì sắc xanh với mức điều chỉnh phổ biến từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, thành.

Giá heo hơi hôm nay tại nhiều địa phương chạm mốc 76.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ tại nhiều địa phương, trong khi một số tỉnh vẫn giữ giá ổn định so với ngày trước.

Cụ thể, Cao Bằng, Bắc Ninh và Hưng Yên cùng tăng 1.000 đồng/kg, nâng giá thu mua lên 76.000 đồng/kg, mức cao nhất khu vực.

Các địa phương gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hà Nội, Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 75.000 đồng/kg.

Cùng mức giá 75.000 đồng/kg, các tỉnh Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai và Điện Biên giữ nguyên so với phiên trước. Riêng Lai Châu tiếp tục ổn định tại 74.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 74.000 - 76.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tăng 1.000 đồng/kg trên diện rộng. Theo đó, các tỉnh Thanh Hóa, Đắk Lắk và Nghệ An cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 74.000 đồng/kg, dẫn đầu khu vực.

Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa đồng loạt tăng 1.000 đồng/kg, hiện thu mua tại 73.000 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 72.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay tiếp tục tăng giá so với hôm trước. Cụ thể, Đồng Nai, Đồng Tháp, TP Hồ Chí Minh và Vĩnh Long cùng tăng 1.000 đồng/kg, lên mức 73.000 đồng/kg, mức cao nhất khu vực.

Tỉnh Cần Thơ ghi nhận mức tăng mạnh nhất cả nước, tăng 2.000 đồng/kg, lên 71.000 đồng/kg. Các địa phương An Giang và Cà Mau cùng tăng 1.000 đồng/kg, lần lượt đạt 69.000 đồng/kg và 70.000 đồng/kg. Riêng Tây Ninh không có biến động mới, tiếp tục giữ giá 72.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 69.000 - 73.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay duy trì đà tăng tích cực trên cả ba miền. Mức giá thấp nhất cả nước hiện được ghi nhận tại An Giang với 69.000 đồng/kg, trong khi mức cao nhất là 76.000 đồng/kg, xuất hiện tại một số tỉnh miền Bắc như Cao Bằng, Bắc Ninh và Hưng Yên./.