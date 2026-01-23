Ngày 23/1: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (23/1) đồng loạt giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Cụ thể, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.006.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.036.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 91,92 USD/ounce; giảm 1,94 USD so với sáng hôm qua.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay đồng loạt giảm sau phiên tăng mạnh trước đó. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 3.524.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.633.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 3.006.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.036.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 3.008.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.042.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 2.450.000 đồng/ounce (mua vào) và 2.455.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 23/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 3.006.000 3.036.000 3.008.000 3.042.000 1 kg 80.164.000 80.962.000 80.216.000 81.113.000 Bạc 99.99 1 lượng 3.014.000 3.044.000 3.015.000 3.046.000 1 kg 80.370.000 81.174.000 80.412.000 81.225.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 91,92 USD/ounce; giảm 1,94 USD so với sáng 22/1.

Giá bạc giao ngay sụt giảm trong phiên giao dịch giữa tuần, sau khi từng vọt lên mức cao trong phiên ngày 21/1 là 95,56 USD.

Theo nhà phân tích thị trường Christian Borjon Valencia tại FXStreet Christian Borjon Valencia, rủi ro giảm sâu của bạc vẫn chưa thực sự rõ ràng. "Để xu hướng giảm được xác nhận, giá bạc cần xuyên thủng mốc 90 USD/ounce, trước khi có thể lùi về vùng đáy gần nhất 86,45 USD/ounce ghi nhận ngày 15/1. Nếu kịch bản này xảy ra, giá bạc có thể tiếp tục giảm về quanh 80,63 USD/ounce".

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 23/1/2026: