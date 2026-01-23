Ngày 23/1: Giá cao su thế giới phục hồi, trong nước đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (23/1) diễn biến trái chiều nhưng xu hướng phục hồi vẫn chiếm ưu thế tại nhiều sàn lớn, khi đồng Yên suy yếu, qua đó giúp giá cao su tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore đồng loạt nhích tăng. Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn không có điều chỉnh mới.

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều nhưng xu hướng phục hồi.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 0,5% (75 Nhân dân tệ) lên mức 15.700 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su Thái Lan kỳ hạn tháng 2/2026 giảm 0,3% (0,2 Baht) về mức 62 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 0,2% (0,7 Yên) lên mức 342,3 Yên/kg.

Tại Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2 trên sàn SICOM lần cuối được giao dịch ở mức 180,3 US cent/kg, tăng 0,2%.

Giá cao su kỳ hạn tại Nhật Bản đã phục hồi trong phiên giao dịch hôm qua, chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp, khi đồng yen suy yếu so với đồng USD, qua đó hỗ trợ các tài sản được định giá bằng Yên.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sở Giao dịch Osaka (OSE) tăng 3 Yên, tương đương 0,87%, lên 348,9 Yên/kg.

Hợp đồng cao su giao tháng 5 trên Sở Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 135 Nhân dân tệ, hay 0,86% lên 15.745 Nhân dân tệ/tấn.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 3 được giao dịch sôi động nhất trên SHFE tăng mạnh hơn, thêm 395 Nhân dân tệ, tương đương 3,43% lên 11.915 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá thu mua cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục bình ổn. Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg./.