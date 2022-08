Phát hành đồng tiền Việt Nam, khẳng định chủ quyền và xây dựng tài chính quốc gia

"Giấy bạc Cụ Hồ" Giấy bạc Tài chính Việt Nam có một mặt in chữ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (chữ Quốc ngữ và chữ Hán) và hình Chủ tịch Hồ Chí Minh, một mặt in hình Nông - Công - Binh. Các loại giấy bạc đều có chữ số Ả Rập, chữ Quốc ngữ, chữ Hán, Lào, Cam-pu-chia chỉ mệnh giá, có ký tên Bộ trưởng Bộ Tài chính (Phạm Văn Đồng hoặc Lê Văn Hiến) và Giám đốc Ngân khố Trung ương. Do đó, ngoài tên gọi là Giấy bạc Tài chính Việt Nam, nhân dân còn gọi là “Giấy bạc Cụ Hồ”.