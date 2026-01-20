Phố Wall lao dốc khi tranh chấp Greenland gây ra đợt bán tháo toàn cầu

(TBTCO) - Các chỉ số chính của Phố Wall đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần ba tuần vào ngày 20/1, khi các nhà đầu tư lo ngại trước những lời đe doạ áp thuế mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với châu Âu trong bối cảnh tranh chấp về quyền kiểm soát Greenland.

Các chỉ số chính của Phố Wall giảm mạnh khi các nhà đầu tư giảm bớt rủi ro đầu tư vào tài sản Mỹ. Ảnh TL

Các nhà giao dịch Mỹ trở lại thị trường sau kỳ nghỉ lễ và chứng kiến ​​làn sóng né tránh rủi ro đang diễn ra, đẩy giá vàng lên mức cao kỷ lục mới, kéo theo sự giảm điểm của thị trường chứng khoán toàn cầu và khiến trái phiếu kho bạc Mỹ chao đảo dưới áp lực bán ra mới.

Chỉ số S&P 500 giảm hơn 1% khi các nhà đầu tư phản ứng trước lời đe dọa ngày càng tăng của Tổng thống Trump về việc áp thuế cao hơn đối với các đồng minh châu Âu trừ khi họ ủng hộ kế hoạch của ông về việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Sự sụt giảm vào sáng thứ Ba là lần đầu tiên chỉ số này mở cửa trong ngày ở mức thấp hơn nhiều như vậy kể từ tháng 4/2025, trong bối cảnh bất ổn do những lời đe dọa áp thuế diện rộng ban đầu của Tổng thống Mỹ đối với hầu hết các đối tác thương mại của nước này.

Thông thường, khi thị trường chứng khoán biến động mạnh do bất ổn địa chính trị, các nhà đầu tư thường đổ xô tìm đến sự an toàn của các tài sản khác của Mỹ, như đồng đô la hoặc trái phiếu chính phủ. Nhưng dấu hiệu cho thấy, các nhà đầu tư đang thực hiện chiến lược "bán tháo cổ phiếu Mỹ" và hoàn toàn rời bỏ các tài sản của Mỹ, khiến cả đồng đô la và trái phiếu chính phủ Mỹ đều giảm giá vào sáng 20/1.

Chỉ số đô la, thước đo so sánh giá trị đồng đô la với rổ tiền tệ đại diện cho các đối tác thương mại chính của Mỹ, đã giảm 0,8%. Đồng đô la suy yếu so với mọi đồng tiền thuộc nhóm 10 quốc gia, bao gồm đồng Euro, Bảng Anh và Krone Na Uy.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm, vốn biến động ngược chiều với giá, đã tăng lên, đồng nghĩa với việc giá trị của nó giảm xuống. Lợi suất này đóng vai trò là một trong những lãi suất quan trọng nhất trên thế giới, hỗ trợ lãi suất cho vay tiêu dùng và doanh nghiệp. Lợi suất trái phiếu 10 năm đã tăng 0,1 điểm phần trăm, lên 4,3%, mức tăng mạnh nhất từ ​​đầu năm đến nay, làm suy yếu nỗ lực của chính phủ Mỹ trong việc hạ lãi suất.

Phiên giao dịch sáng thứ Ba là cơ hội đầu tiên để thị trường Mỹ phản ứng trước những lời đe dọa leo thang của Tổng thống Donald Trump đối với châu Âu vào cuối tuần qua, trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa vào thứ Hai để kỷ niệm ngày sinh của Martin Luther King.

Một điểm sáng trên thị trường chứng khoán đến từ sự tăng giá của cổ phiếu ngành quốc phòng. Cổ phiếu của Northrop Grumman, một công ty hàng không vũ trụ và quốc phòng, đã tăng nhẹ vào sáng thứ Ba, tiếp tục phá kỷ lục khi đã tăng gần 20% trong tháng này.