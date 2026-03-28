Xã hội

Môi trường

Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

Mai Lâm

[email protected]
15:53 | 28/03/2026
(TBTCO) - Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Anh tại TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức thành công Diễn đàn Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam 2026, nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính xanh, năng lượng sạch và tăng trưởng thích ứng với khí hậu.
Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt Bộ công cụ Quan hệ đối tác Đầu tư xanh (GIP) nâng cấp của Vương quốc Anh cùng “Hướng dẫn năng lực xanh”, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách và công cụ tài chính nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 (net-zero).

Giới thiệu bộ công cụ Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam.
Ảnh: ĐSQ Anh

Bộ công cụ GIP là cơ chế tăng cường nhằm triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Vương quốc Anh - Việt Nam, bao gồm Quan hệ đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh. Qua đó kết nối hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ xuyên suốt chuỗi đầu tư cho các nhà hoạch định chính sách, định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bộ công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai các mục tiêu của Quan hệ đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) trong tiến trình chuyển dịch xanh.

Tại sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã công bố một loạt sáng kiến hợp tác mới trong khuôn khổ GIP, bao gồm:

Chương trình Hợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu (UK PACT) hỗ trợ kỹ thuật để JETP xây dựng lộ trình Phòng thí nghiệm toàn cầu về phát triển năng lượng xanh và mạng lưới liên kết (GREEN Lab) cho Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia tại Việt Nam (NSMO).

Thỏa thuận với Bộ Công thương Việt Nam về “Đối tác Tăng tốc điện gió ngoài khơi”, một sáng kiến lấy JETP làm trọng tâm để tập trung vào việc chuẩn bị dự án, phát triển chuỗi cung ứng cũng như giảm rủi ro giai đoạn đầu cho việc phát triển điện gió ngoài khơi, hỗ trợ đạt mục tiêu JETP và Quy hoạch điện VIII.

Hỗ trợ kỹ thuật của UK PACT về tài chính xanh để xây dựng Khung Tài chính bền vững cho Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, kế thừa các hoạt động trước đó từ TheCityUK.

Chương trình Thành phố xanh, năng lượng và hạ tầng của Vương quốc Anh (GCIEP) hỗ trợ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội triển khai Nền tảng thông tin mời thầu nâng cấp nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đẩy nhanh phát triển giao thông đô thị bền vững./.

Bốn nhóm ưu tiên để thúc đẩy tăng trưởng xanh tại Việt Nam được các chuyên gia đề xuất tại sự kiện, bao gồm:

Thúc đẩy cải cách chính sách và quy định để khai thông nguồn năng lượng sạch, tài chính xanh và đầu tư hạ tầng bền vững.

Tăng cường chuẩn bị cho các dự án, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, lưới điện và phát triển đô thị thích ứng với khí hậu.

Mở rộng các công cụ và quan hệ đối tác tài chính hỗn hợp để huy động vốn tư nhân trên quy mô lớn, bao gồm doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Tăng cường phối hợp đa bên từ các cơ quan chính phủ, các tổ chức tài chính phát triển và khu vực tư nhân để đưa cam kết thành hành động thực tế, bao gồm công nghệ khí hậu, đổi mới và phát triển kỹ năng.
Từ khóa:
đầu tư xanh tài chính xanh chuyển dịch năng lượng phát triển bền vững năng lượng sạch vương quốc anh

Bài liên quan

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD (tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng) từ Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.
(TBTCO) - Sáng 28/3, tại Công viên Thống Nhất, Sở Công thương TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
(TBTCO) - Thông qua CORSIA, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các chuẩn mực khí hậu quốc tế, đồng thời tận dụng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lộ trình giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.
(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng siết chặt, vật liệu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành "tấm vé bắt buộc" để tham gia thị trường quốc tế. Với lợi thế sẵn có, ngành gỗ Việt Nam, đặc biệt là gỗ rừng trồng và gỗ kỹ thuật đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi giá trị xây dựng bền vững.
(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

