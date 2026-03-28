Ra mắt Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam

Điểm nhấn của diễn đàn là lễ ra mắt Bộ công cụ Quan hệ đối tác Đầu tư xanh (GIP) nâng cấp của Vương quốc Anh cùng “Hướng dẫn năng lực xanh”, cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn chính sách và công cụ tài chính nhằm hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao và phát thải ròng bằng 0 (net-zero).

Giới thiệu bộ công cụ Quan hệ đối tác Đầu tư xanh Vương quốc Anh - Việt Nam.

Ảnh: ĐSQ Anh

Bộ công cụ GIP là cơ chế tăng cường nhằm triển khai các cam kết trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Vương quốc Anh - Việt Nam, bao gồm Quan hệ đối tác Năng lượng sạch và Tài chính xanh. Qua đó kết nối hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ xuyên suốt chuỗi đầu tư cho các nhà hoạch định chính sách, định chế tài chính, nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bộ công cụ này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ Việt Nam triển khai các mục tiêu của Quan hệ đối tác Chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) trong tiến trình chuyển dịch xanh.

Tại sự kiện, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew đã công bố một loạt sáng kiến hợp tác mới trong khuôn khổ GIP, bao gồm:

Chương trình Hợp tác thúc đẩy chuyển dịch vì khí hậu (UK PACT) hỗ trợ kỹ thuật để JETP xây dựng lộ trình Phòng thí nghiệm toàn cầu về phát triển năng lượng xanh và mạng lưới liên kết (GREEN Lab) cho Công ty Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia tại Việt Nam (NSMO).

Thỏa thuận với Bộ Công thương Việt Nam về “Đối tác Tăng tốc điện gió ngoài khơi”, một sáng kiến lấy JETP làm trọng tâm để tập trung vào việc chuẩn bị dự án, phát triển chuỗi cung ứng cũng như giảm rủi ro giai đoạn đầu cho việc phát triển điện gió ngoài khơi, hỗ trợ đạt mục tiêu JETP và Quy hoạch điện VIII.

Hỗ trợ kỹ thuật của UK PACT về tài chính xanh để xây dựng Khung Tài chính bền vững cho Trung tâm Tài chính Quốc tế của Việt Nam, kế thừa các hoạt động trước đó từ TheCityUK.

Chương trình Thành phố xanh, năng lượng và hạ tầng của Vương quốc Anh (GCIEP) hỗ trợ Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội triển khai Nền tảng thông tin mời thầu nâng cấp nhằm đơn giản hóa việc tiếp cận thông tin cho các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế, đẩy nhanh phát triển giao thông đô thị bền vững./.