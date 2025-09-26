Sức bật mới khẳng định vị thế “thủ phủ” công nghiệp Bắc Ninh

(TBTCO) - Phát huy lợi thế “thủ phủ” công nghiệp phía Bắc, sau sáp nhập, Bắc Ninh bứt phá mạnh mẽ, dẫn đầu cả nước về vốn FDI cấp mới, đứng thứ hai cả nước về kim ngạch xuất khẩu 8 tháng năm 2025. Những kết quả nổi bật này khẳng định tầm nhìn chiến lược, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh cùng nỗ lực bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân.

"Điểm hẹn" của các tập đoàn lớn, Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu về vốn FDI cấp mới

Sau sáp nhập, với quy mô dân số hơn 3,6 triệu người và diện tích trên 4.700 km2, tỉnh Bắc Ninh trở thành một trung tâm công nghiệp - đô thị đầy tiềm năng, hội tụ các lợi thế chiến lược với quy mô thị trường lớn, nguồn nhân lực chất lượng cao và hệ thống hạ tầng hiện đại. Trên nền tảng đó, Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những địa phương có tốc độ phát triển bứt phá, giữ vai trò cực tăng trưởng trọng điểm khu vực phía Bắc và là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Số liệu từ Sở Tài chính Bắc Ninh cho thấy, 8 tháng năm 2025, Bắc Ninh tiếp tục chứng tỏ sức hút mạnh mẽ với dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế. Tổng vốn đầu tư vào tỉnh đạt tới 14,2 tỷ USD sau 8 tháng. Trong đó, có 153 dự án trong nước với vốn đăng ký 245.603 tỷ đồng; 254 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đăng ký 1,19 tỷ USD. Đồng thời, địa phương đã điều chỉnh tăng vốn cho 134 dự án trong nước và 175 dự án FDI, vốn đăng ký tăng thêm gần 3 tỷ USD. Như vậy, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh đã vươn lên trở thành địa phương dẫn đầu cả nước về vốn đăng ký cấp mới.

VSIP Bắc Ninh là một trong những dự án khu công nghiệp và đô thị tích hợp quy mô lớn, hiện đại bậc nhất tại miền Bắc. Ảnh tư liệu

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư vừa qua, Bắc Ninh gây ấn tượng khi trao 25 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và 12 quyết định lựa chọn nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư các dự án gần 7 tỷ USD. Bên cạnh đó, có 2 doanh nghiệp cam kết tăng vốn, với tổng vốn tăng thêm 300 triệu USD. Những kết quả này khẳng định rõ sức hấp dẫn và vị thế ngày càng cao của Bắc Ninh trên bản đồ thu hút FDI.

Sức hút đầu tư của Bắc Ninh còn thể hiện ở số lượng doanh nghiệp thành lập mới, với 4.823 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn 50.958 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có 312 chi nhánh, văn phòng đại diện được đăng ký và 1.912 địa điểm được thành lập mới. Đây là minh chứng cho môi trường đầu tư thông thoáng, năng động, luôn đồng hành cùng doanh nghiệp.

Quyết tâm duy trì vị thế số 1 về giá trị sản xuất công nghiệp Đến cuối năm 2025, Bắc Ninh đặt mục tiêu thu hút tối thiểu 6 tỷ USD vốn FDI và hơn 12 tỷ USD vốn trong nước. Khi dự án sân bay Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng phụ trợ được triển khai, tỉnh kỳ vọng đón thêm hàng chục tỷ USD đầu tư mới. Bắc Ninh phấn đấu duy trì vị trí số 1 cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp, đứng thứ 2 về kim ngạch xuất nhập khẩu, đồng thời trở thành địa phương dẫn đầu về hạ tầng giao thông chiến lược, đô thị, dịch vụ du lịch, giáo dục, y tế.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của Bắc Ninh cũng ghi nhận mức tăng ấn tượng: tháng 8, IIP tăng 16,78% so với cùng kỳ và 8 tháng năm 2025 tăng 16,19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 8 ước đạt 234.145 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đạt hơn 1,55 triệu tỷ đồng.

Động lực chính giúp IIP tháng 8 và 8 tháng năm 2025 của Bắc Ninh tăng so với cùng kỳ là địa phương này luôn khẳng định vị thế điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt là các dự án FDI đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thuộc các khu công nghiệp Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng, Quế Võ 2. Đáng chú ý, ngành sản xuất sản phẩm điện tử, quang học, linh kiện điện tử tăng gần 30%, khẳng định Bắc Ninh là “thủ phủ” công nghiệp dẫn đầu cả nước.

Về xuất nhập khẩu, Bắc Ninh tiếp tục bứt phá mạnh mẽ. Tổng kim ngạch 8 tháng đạt gần 112 tỷ USD; xuất siêu 2,7 tỷ USD. Riêng xuất khẩu đạt trên 57,3 tỷ USD, tăng 27,16% so với cùng kỳ, đứng thứ hai cả nước, sau TP. Hồ Chí Minh. Thành quả này có được nhờ đóng góp của các tập đoàn FDI lớn như Samsung, Canon, Foxconn, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

Cải cách mạnh mẽ, đồng bộ hạ tầng

Thời gian qua, Bắc Ninh triển khai các nhiệm vụ và giải pháp một cách có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt, tập trung thực hiện “bộ tứ” nghị quyết trụ cột. Tỉnh chủ động xử lý công việc thường xuyên ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, tích cực giải quyết những vấn đề tồn đọng kéo dài, giải quyết nhanh, hiệu quả với những vấn đề phát sinh; trong đó có các khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu thực hiện sắp xếp tổ chức, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Những tháng cuối năm, các đơn vị tập trung triển khai kịp thời, đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân tỉnh, tận dụng mọi cơ hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước ở mức 8,3 - 8,5%.

Nguồn: Sở Tài chính Bắc Ninh Đồ họa: PHƯƠNG ANH

Trọng tâm của Bắc Ninh là đẩy mạnh rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất - kinh doanh, khơi thông điểm nghẽn về huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực trong nền kinh tế. Đồng thời, đẩy nhanh và quyết liệt hơn nữa lộ trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 127/CĐ-TTg ngày 4/8/2025; tiếp tục rà soát, đề xuất phương án xử lý cụ thể với các dự án khó khăn, vướng mắc kéo dài, nhất là vướng mắc về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách pháp luật.

Song song với đó, Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành việc giao đất để thực hiện các dự án; kiểm tra, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư các dự án chậm triển khai, chậm đưa đất vào sử dụng. Đặc biệt, tỉnh chú trọng chuẩn bị đầy đủ nguồn vật liệu phục vụ những công trình quy mô lớn sắp triển khai trong thời gian tới, như sân bay quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội và các khu đô thị mới…

Theo kế hoạch, đến năm 2030, sân bay Gia Bình sẽ đạt công suất 30 triệu lượt hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; tầm nhìn đến năm 2050, công suất được nâng lên 50 triệu lượt hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, mở ra không gian phát triển mới.

Với hạ tầng ngày càng đồng bộ, môi trường đầu tư minh bạch, thủ tục hành chính cải cách mạnh mẽ và các dự án tầm vóc quốc gia, Bắc Ninh đang vươn lên trở thành một cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Bộ, điểm đến tin cậy của các tập đoàn toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Đây chính là bước tiến quan trọng đưa Bắc Ninh trở thành hình mẫu trong thu hút FDI, xứng đáng là trung tâm công nghiệp - đô thị hiện đại hàng đầu cả nước.