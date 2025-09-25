(TBTCO) - Nhiều quy định mới tạo bước ngoặt cho khu vực kinh tế tư nhân, đặc biệt là hộ kinh doanh, với yêu cầu minh bạch hóa, trong đó có việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền và bãi bỏ thuế khoán từ năm 2026 tới đây. Các ngân hàng và doanh nghiệp fintech hỗ trợ toàn diện các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi, từ tiếp cận vốn đến thanh toán số.

Ngày 25/9, Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức tọa đàm “Đồng hành cùng hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong kỷ nguyên số”.

Hộ kinh doanh và kinh tế tư nhân trước bước ngoặt mới

Phát biểu tại toạ đàm, ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị nhấn mạnh, sự ra đời của Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 về phát triển kinh tế tư nhân (Nghị quyết 68) trong tình hình mới được nhìn nhận là bước đột phá trong tư duy và hoạch định chính sách phát triển kinh tế. Với tinh thần xóa bỏ định kiến, tạo điều kiện đột phá, nghị quyết là lời khẳng định mạnh mẽ về vai trò then chốt, động lực quan trọng hàng đầu của khu vực kinh tế tư nhân trong tiến trình phát triển đất nước.

Để hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết, đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành ngọn cờ đầu trên mặt trận kinh tế, không chỉ cần thay đổi tư duy và chính sách, mà còn cần sự cải cách mạnh mẽ về thể chế, cơ chế thực thi và một hệ sinh thái kinh doanh minh bạch, hiệu quả, đồng hành cùng doanh nghiệp.

Cùng với Nghị quyết 68, Nghị định 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 (Nghị định 70) sửa đổi nhiều quy định liên quan đến hóa đơn, chứng từ, thay thế dần cơ chế thuế khoán bằng cơ chế kê khai, thay vì nộp thuế khoán cố định. Đây cũng là một bước thay đổi lớn đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ.

Ông Nguyễn Xuân Khánh - Phó Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị.

"Tổ chức buổi toạ đàm này, Báo Kinh tế & Đô thị kỳ vọng sẽ hỗ trợ trợ tối đa các hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ triển khai thanh toán số thuận tiện, tiết kiệm chi phí; bàn những giải đáp để tháo gỡ, cùng với đó tham vấn các thủ tục về gói vốn tín dụng, hỗ trợ tài chính" - ông Nguyễn Xuân Khánh nhấn mạnh.

Chia sẻ tại toạ đàm, bà Lê Yến - Giám đốc Công ty Tư vấn Thuế Hà Nội cho biết, theo Nghị định 70, các hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên và hoạt động trong các lĩnh vực như ăn uống, nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bán lẻ… sẽ xoá thuế khoán, mà phải sử dụng hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Theo Nghị định 70, yêu cầu đầu tiên đối với các hộ kinh doanh là phải triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Điều này đồng nghĩa, hộ kinh doanh bắt buộc phải trang bị máy tính tiền và phần mềm bán hàng có kết nối với hệ thống hóa đơn điện tử. Sau khi hóa đơn được phát hành, toàn bộ dữ liệu sẽ tự động chuyển về cơ quan thuế.

Như vậy, bước đầu tiên, các hộ kinh doanh cần làm quen và nắm rõ việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền kết nối dữ liệu với cơ quan thuế. Tiếp theo, từ năm 2026, phương pháp thuế khoán sẽ chính thức được bãi bỏ, thay thế bằng phương pháp kê khai. Điều này không có nghĩa hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành doanh nghiệp, mà chỉ thay đổi hình thức tính thuế từ khoán sang kê khai.

"Từ ngày 1/5/2025, Hoàn Kiếm là đơn vị thử nghiệm. Hà Nội có hơn 7.000 hộ kinh doanh thì Hoàn Kiếm đã có đến 4.000 hộ. Thời gian vừa qua, khi triển khai chuyển sang chiến dịch điện tử, các cán bộ thuế đã đồng hành đi xuống từng hộ để thực hiện hoá đơn điện tử" - bà Yến thông tin.

Ngân hàng và fintech đồng hành cùng hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Tọa đàm cũng gợi mở nhiều giải pháp đồng hành thiết thực. Sự tham gia của các ngân hàng như BacABank, PGBank... cùng doanh nghiệp công nghệ 9Pay cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện, từ tiếp cận vốn cho đến ứng dụng thanh toán số.

Các diễn giả trao đổi tại toạ đàm. Ảnh: Báo Kinh tế & Đô thị.

Đại diện Công ty cổ phần 9Pay, bà Vũ Quỳnh Hương - Giám đốc Marketing cho rằng, để hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ không bị bỏ lại phía sau, các giải pháp fintech (công nghệ tài chính) cần tập trung vào sự đơn giản, dễ dùng và chi phí hợp lý.

Với thế mạnh là doanh nghiệp có nền tảng thanh toán và xử lý giao dịch khối lượng lớn, với 12.000 đối tác trên toàn thế giới và khối lượng xử lý giao dịch hàng năm lên tới trên 10 tỷ USD, các hộ kinh doanh có thể tin tưởng, an tâm về sự ổn định và bảo mật khi sử dụng các giải pháp từ 9Pay.

"Nhờ "may đo" giải pháp và các tính năng phù hợp giúp chi phí đưa ra hợp lý, có thể sử dụng phần mềm này và xuất hoá đơn, đáp ứng quy định hiện tại" - bà Hương nhấn mạnh.

"9Pay đã phát triển cổng thanh toán đa tiện ích, hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử, kết nối ngân hàng và đặc biệt tối ưu cho giao dịch nhỏ lẻ tại chợ truyền thống hay cửa hàng du lịch" - lãnh đạo 9Pay nêu rõ.

Theo bà Hương, 9Pay không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các giải pháp thanh toán như QR, liên kết ví điện tử hay thẻ quốc tế, mà còn mở rộng sang dịch vụ nhận tiền trực tiếp từ khách quốc tế qua hệ thống đặt chỗ, đồng thời hỗ trợ tự động hóa các khoản chi cho khách sạn, nhà hàng và hướng dẫn viên. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp du lịch tại Hoàn Kiếm, nơi mỗi ngày phát sinh hàng nghìn giao dịch nhỏ lẻ nhưng có tác động lớn đến trải nghiệm của du khách.

Bên cạnh đó, 9Pay còn triển khai gói giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang hóa đơn điện tử. Thông qua ứng dụng thanh toán, người bán có thể dễ dàng lập và gửi hóa đơn, vừa tuân thủ quy định pháp luật, vừa tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí./.