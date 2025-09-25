Chưa sửa Luật Đất đai, sẽ ban hành Nghị quyết để tháo gỡ vướng mắc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất chuyển từ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024 thành Nghị quyết của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Đây là đề xuất của Bộ Nông nghiệp và môi trường trong cuộc làm việc của Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính với Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tiến độ xây dựng, hoàn thiện hồ sơ và các nội dung lớn sửa đổi của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai.

Cuộc làm việc cũng cho ý kiến về tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, đề xuất về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026-2030; thông tin về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quochoi.vn

Báo cáo tại cuộc làm việc, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cho biết, thực hiện Kết luận số 194 ngày 20/09/2025 của Bộ Chính trị và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ bằng Văn bản số 8991 ngày 22/09/2025 của Văn phòng Chính phủ trên cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024, tại hồ sơ dự án Luật này, Bộ đề xuất chuyển từ dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai năm 2024 thành Nghị quyết của Quốc hội, quy định một số cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

Dự kiến Nghị quyết sẽ tập trung vào một số nội dung lớn như: sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai gồm 32 khoản với nhóm nội dung về thể chế quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận số 69-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 18-NQ/TW liên quan tới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; giá đất; cơ chế, chính sách tài chính về đất đai…

Các nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục đơn giản hoá thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh; đồng bộ hệ thống pháp luật và tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành Luật. Ngoài ra, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan tới phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền để thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; quy định chuyển tiếp nhằm giải quyết khoảng trống pháp lý trong tổ chức, triển khai thực hiện, ông Trần Đức Thắng cho hay.

Cho ý kiến về nội dung này, các đại biểu đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ sự cần thiết ban hành Nghị quyết về vấn đền này, làm rõ các nội dung Bộ đề nghị sửa đổi đã đầy đủ tính pháp lý, cơ sở chính trị, cơ sở thực tiễn… để cơ quan thẩm tra có đủ căn cứ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Theo Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi, đất đai, quy hoạch sử dụng đất là vấn đề lớn, quan trọng, tác động tới phát triển kinh tế - xã hội, đời sống dân sinh, vì vậy cần tập trung cao độ trong nghiên cứu và ban hành.

Nhất trí với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo theo hướng ban hành Nghị quyết, tuy nhiên Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cho rằng vấn đề đặt ra là Nghị quyết của Quốc hội hay Nghị quyết của Chính phủ. Thường trực Uỷ ban Kinh tế và Tài chính cần nghiên cứu kỹ lưỡng và trả lời trên tinh thần Nghị quyết nào giải quyết được tốt hơn sẽ thực hiện. Đồng thời, phải tập trung rà soát lại phạm vi, nội dung điều chỉnh trên tinh thần giải quyết ngay điểm nghẽn, tháo gỡ vì mục tiêu phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Quochoi.vn

Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế và Tài chính Đoàn Thị Thanh Mai nêu rõ, đất đai là vấn đề lớn, tác động trực tiếp tới quyền, lợi ích của người dân, nhất là thu hồi đất, do vậy cần xem xét kỹ lưỡng, đánh giá tác động cụ thể. Về tài chính đất đai, các đại biểu đề nghị bám vào nguyên tắc đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất. Nhấn mạnh, mục tiêu của việc sửa đổi lần này nhằm tháo gỡ được vướng mắc còn tồn tại, do vậy các đại biểu đề nghị phải làm cực kỳ kỹ lưỡng, cẩn trọng.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Nhấn mạnh đất đai, quy hoạch là hai vấn đề rất khó, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã gợi mở một số vấn đề tới cơ quan chủ trì soạn thảo.

Nhấn mạnh ba nội dung của buổi làm việc đều rất quan trọng, trong khi tiến độ gấp gáp, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường phối hợp để bảo đảm chất lượng, hoàn thiện hồ sơ dự án luật đúng thời hạn theo quy định. Các nội dung sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật, nhất là một số luật liên quan như: Luật Quy hoạch, Luật Nhà ở, Luật Bất động sản… cần rà soát kỹ lưỡng, tháo gỡ vướng mắc, chồng chéo.