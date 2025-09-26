(TBTCO) - Ngày 26/9, Thuế TP. Hồ Chí Minh và Viettel TP. Hồ Chí Minh ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế - Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử cho hơn 200.000 hộ kinh doanh.

Thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế - Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi số đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình triển khai hóa đơn điện tử cho toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Bởi trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu bước vào kỷ nguyên số, chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Ngành Thuế Việt Nam nói chung và Thuế TP. Hồ Chí Minh nói riêng đang đi đầu trong việc hiện đại hóa quản lý, hướng đến một hệ thống thuế minh bạch, công bằng, hiệu quả.

Với hơn 200.000 hộ kinh doanh đang hoạt động tại TP.Hồ Chí Minh, chiếm gần 20% số hộ kinh doanh trên cả nước, việc chuyển đổi từ hình thức thuế khoán sang kê khai, đồng thời áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 70/2025/NĐ-CP là bước đi đột phá. Đây là giải pháp vừa đảm bảo quản lý Nhà nước minh bạch, vừa tạo công cụ số hiện đại giúp hộ kinh doanh quản trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí và mở rộng kinh doanh bền vững.

Đại diện Thuế TP.Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Viettel TP.Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)

Theo Thoả thuận hợp tác vừa ký kết, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp Viettel TP. Hồ Chí Minh tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến tại 29 Thuế cơ sở và 128 chợ truyền thống trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các kênh số của Viettel.

Bên cạnh đó, Viettel TP. Hồ Chí Minh sẽ cung cấp gói combo chuyển đổi số “tất cả trong một” cho hộ kinh doanh với chi phí ưu đãi. Bao gồm phần mềm quản lý bán hàng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, chữ ký số, phần mềm kế toán. Toàn bộ được tích hợp trên điện thoại thông minh, giúp hộ kinh doanh quản lý đơn hàng, dữ liệu, dòng tiền, và xuất hóa đơn nhanh chóng, tiện lợi.

Đồng thời, Viettel TP. Hồ Chí Minh cũng bố trí đội ngũ kỹ thuật và nhân viên kinh doanh đồng hành cùng 29 Thuế cơ sở, sẵn sàng “cầm tay chỉ việc”, đặc biệt chú trọng hỗ trợ chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ. Để giải đáp các thắc mắc của hộ kinh doanh, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các phiên hỏi - đáp định kỳ. Mục đích nhằm giải quyết kịp thời khó khăn của hộ kinh doanh trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Việt Dũng)

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TP. Hồ Chí Minh cho biết, lễ ký kết hôm nay là bước đi quan trọng hướng đến mục tiêu 100% hộ kinh doanh TP. Hồ Chí Minh áp dụng hóa đơn điện tử trước năm 2026; Xây dựng mô hình mẫu về hộ kinh doanh số để nhân rộng toàn quốc; Tạo nền tảng cho TP.Hồ Chí Minh trở thành trung tâm dẫn đầu cả nước về kinh tế số.

Đây là minh chứng cho tinh thần “nhà nước - doanh nghiệp - người dân đồng hành trong chuyển đổi số”. Thành công của chương trình sẽ mang lại lợi ích thiết thực cho Nhà nước, cho doanh nghiệp, và cho từng hộ kinh doanh.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và phối hợp chặt chẽ giữa hai bên, hành trình chuyển đổi số cho hơn 200.000 hộ kinh doanh tại thành phố mang tên Bác sẽ thành công, góp phần xây dựng một TP. Hồ Chí Minh minh bạch, hiện đại và dẫn đầu trong kỷ nguyên kinh tế số”, ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Văn Thành, Phó trưởng Thuế Thành phố cũng cho biết, sự kiện hôm nay khẳng định quyết tâm của Thuế TP. Hồ Chí Minh trong việc hiện đại hóa công tác quản lý thuế, lấy người nộp thuế làm trọng tâm phục vụ và đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bối cảnh thay đổi lớn về chính sách.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tin rằng, sự hợp tác chặt chẽ với Viettel TP. Hồ Chí Minh – doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu sẽ góp phần đảm bảo lộ trình triển khai hóa đơn điện tử đúng tiến độ, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho từng hộ kinh doanh.