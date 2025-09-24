(TBTCO) - UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú đã có chỉ đạo Thống kê tỉnh và các địa phương về việc tổ chức thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBD tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú chỉ đạo, trong thời gian từ ngày 1 - 31/10/2025, các địa phương trong tỉnh phải triển khai thực hiện công tác điều tra thu thập thông tin phiếu bảng kê với mục tiêu: Hướng dẫn lập danh sách thôn, tổ dân phố; hướng dẫn lập danh sách địa bàn điều tra; giúp điều tra viên nhận diện cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; nhận diện về chợ.

Tỉnh Quảng Trị tiến hành điều tra kinh tế trong tháng 10.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giao Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành tham mưu thành lập Ban chỉ đạo điều tra kinh tế tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện về hướng dẫn nghiệp vụ, công tác chuẩn bị, kiểm tra, giám sát, tổng hợp nhanh kết quả điều tra, báo cáo UBND tỉnh và Cục Thống kê theo quy định.

Bên cạnh đó, giao UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và đảm bảo chất lượng phiếu bảng kê tại địa bàn; lựa chọn điều tra viên am hiểu địa bàn, sử dụng thành thạo thiết bị thông minh, gửi danh sách trước ngày 25/9/2025 để tập huấn; đồng thời chỉ đạo ban quản lý chợ cung cấp danh sách cơ sở kinh doanh cá thể, phối hợp hỗ trợ điều tra viên, tuyên truyền vận động tiểu thương tham gia cung cấp thông tin.