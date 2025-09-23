(TBTCO) - Tập đoàn Nexif Ratch Energy (Singapore) vừa được cấp giấy chứng nhận đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định quy mô 143 MW, sản lượng điện hằng năm khoảng 391,8 triệu kWh/năm. Nhà máy sẽ đi vào hoạt động trong quý III/2028.

Ông Nguyễn Văn Châu, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa ký giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư Nexif Ratch Energy SE Asia Pte. Ltd. (trụ sở 1 Raffles Quay, #36-02 North Tower, Singapore) thực hiện đầu tư Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định.

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Dự án Nhà máy Điện gió Vân Canh Bình Định được UBND tỉnh Bình Định trước đây chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 9/6/2025, UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt kết quả mời quan tâm của nhà đầu tư tham gia đăng ký dự án vào ngày 21/8/2025 và chấp thuận nhà đầu tư vào ngày 28/8/2025.

Tập đoàn Nexif Ratch Energy đầu tư dự án điện gió hơn 5.700 tỷ đồng tại Gia Lai.

Dự án có công suất thiết kế 143 MW, sản lượng điện hằng năm khoảng 391,8 triệu kWh/năm. Dự án dự kiến sử dụng đất 48,9 ha được thực hiện tại xã Canh Liên (trước đây là xã Canh Liên, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định).

Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 5.700 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 1.140 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động.

Tiến độ thực hiện dự án từ quý III/2025 đến quý III/2028, trong đó, từ quý I/2027 đến quý II/2028 tiến hành xây dựng, lắp đặt tuabin…

Dự án được kỳ vọng cung cấp nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, giảm tổn thất điện năng trong truyền tải điện.

Đồng thời, dự án đóng góp vào nguồn thu ngân sách, tạo việc làm cho lao động địa phương, thúc đẩy sản xuất công nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số trong thời gian tới của tỉnh.

Sở Tài chính tỉnh Gia Lai yêu cầu nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án tại địa phương, hỗ trợ hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ dự án và dân sinh; đầu tư dự án đúng mục tiêu, tiến độ, quy mô và các cam kết trong hồ sơ đăng ký dự án; không được chuyển nhượng, mua bán, chuyển quyền sở hữu dưới bất kỳ hình thức nào trước khi hoàn thành công trình…

Ông Dissescou Cyril Thibaut Ioan, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch SE Asia thông tin, sau khi đi vào hoạt động, Nhà máy Điện gió Vân Canh sẽ tạo ra khoảng 392 triệu kWh/ năm, đủ cung cấp điện cho 130.000 người. Tập đoàn đặt mục tiêu khởi công xây dựng vào năm 2027 và bắt đầu vận hành thương mại vào giữa năm 2028.

Theo CEO Tập đoàn Nexif Ratch SE, ngoài việc sản xuất điện, dự án của tập đoàn sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của Việt Nam, giúp giảm phát thải khí nhà kính và kích thích phát triển kinh tế địa phương thông qua tạo việc làm và sự tham gia của ngành công nghiệp địa phương.

“Tại Nexif Ratch Energy, chúng tôi tin tưởng rằng bằng việc tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Gia Lai, chúng tôi sẽ đưa Dự án Điện gió Vân Canh Bình Định thành công vang dội. Chúng tôi cam kết đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế của tỉnh và đưa tỉnh này trở thành địa phương dẫn đầu quốc gia về năng lượng tái tạo”, ông Dissescou Cyril Thibaut Ioan cam kết.