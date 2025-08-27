Thị trường căn hộ Đà Nẵng đang bước vào chu kỳ tăng trưởng dài hạn

Thị trường bất động sản Đà Nẵng được các chuyên gia đánh giá đang bước vào chu kỳ phát triển mới. Tuy nhiên, chu kỳ này phụ thuộc vào việc thực thi triển khai các chính sách dành riêng cho Đà Nẵng cũng như các chính sách luật đất đai, bất động sản nói chung.

Thị trường phục hồi tích cực

Đà Nẵng ghi nhận nguồn cung căn hộ mới hạn chế trong giai đoạn 2021 - 2023, khi thị trường bước vào chu kỳ phát triển trầm lắng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2024, thị trường dần phục hồi với đà tăng trưởng tích cực tiếp tục trong năm 2025 với khoảng 1.100 căn hộ mới đã được mở bán. Nguồn cung sơ cấp trên thị trường trên 4.000 căn với tỷ lệ hấp thụ 54%.

Đà Nẵng được đánh giá là một trong những địa phương có tốc độ phát triển bất động sản nhanh của cả nước, dựa trên nền tảng hạ tầng đô thị hiện đại, đồng bộ, đáp ứng tốt nhu cầu ở thực, đặc biệt từ tầng lớp trung, thượng lưu và đội ngũ chuyên gia.

Báo cáo của DKRA Consulting chỉ ra, nguồn cung phân khúc căn hộ sơ cấp trong tháng 7/2025 tăng 33% so với cùng kỳ, trong khi nguồn cung mới tăng gần 4 lần. Sức cầu cải thiện rõ rệt, lượng tiêu thụ gấp 3,5 lần cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, thanh khoản tập trung ở dự án mới mở bán trong tháng, chiếm 51% tổng lượng tiêu thụ. Tuy nhiên, cơ cấu nguồn cung có sự bất cân đối giữa các phân khúc, khi căn hộ hạng sang và hạng A chiếm 78% tổng nguồn cung sơ cấp.

Đối với giá bán sơ cấp căn hộ trung bình trong quý II/2025 đạt 77 triệu đồng/m2. Thị trường thứ cấp tiếp tục hồi phục, mức giá tăng trung bình 3 - 5% so với đầu năm 2025.

Thị trường căn hộ tại Đà Nẵng phục hồi tích cực. Ảnh minh hoạ

Theo bà Đỗ Thu Hằng - Giám đốc cấp cao Dịch vụ tư vấn và nghiên cứu, Savills Hà Nội, sở dĩ giá bán sơ cấp trung bình toàn thị trường ở mức cao chủ yếu bởi các dự án mới nằm tại vị trí đắc địa, do các chủ đầu tư uy tín phát triển với đầy đủ tiện ích và tiêu chuẩn bàn giao nâng cấp.

Cơ cấu nhóm khách hàng

Thị trường căn hộ Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau, trong đó các nhà đầu tư từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tiếp tục hoạt động tích cực, đặc biệt là trong phân khúc hạng A. Trong khi đó, người dân địa phương ưu tiên các dự án tầm trung, tọa lạc tại các vị trí thuận tiện cho nhu cầu an cư lâu dài.

Ngoài ra, thị trường còn đón nhận sự quan tâm từ các nhóm khách đến từ nhiều địa phương khác nhờ sự gia tăng về cơ hội việc làm, đầu tư và chất lượng sống. Việc sáp nhập hành chính tỉnh Quảng Nam vào thành phố Đà Nẵng không chỉ mở rộng ranh giới đô thị mà còn đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong phát triển nhà ở và hạ tầng khu vực.

Trước một số ý kiến lo ngại về khả năng nguồn cung căn hộ trong tương lai có thể vượt nhu cầu thực tế tại thị trường. Bà Hằng nhận định điều này cần xem xét kỹ lưỡng dựa trên đặc điểm sản phẩm, vị trí và thời điểm phát triển. Vị chuyên gia này cho rằng: “Trong nửa đầu năm 2025, thị trường Đà Nẵng bán được khoảng 1.400 căn hộ là một con số khả quan. Chưa kể, Đà Nẵng đang đứng trước nhiều cơ hội phát triển đột phá trong năm 2025, khi thành phố chính thức sáp nhập với tỉnh Quảng Nam. Sự kiện này không chỉ mở rộng không gian đô thị, mà còn giúp Đà Nẵng sở hữu dải bờ biển dài nhất cả nước với hơn 215 km, tạo điều kiện kết nối các khu vực phát triển, thúc đẩy hình thành các cực tăng trưởng mới. Đây là tiền đề quan trọng để đa dạng hóa sản phẩm bất động sản, đồng thời gia tăng sức hút đối với nhà đầu tư và nâng cao nhu cầu nhà ở”.

Thị trường căn hộ Đà Nẵng thu hút nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Ảnh minh hoạ

Hơn nữa, lượng nguồn cung mới trong giai đoạn nửa cuối 2025 đến năm 2027 với khoảng 12.300 căn hộ mới từ 19 dự án càng cho thấy niềm tin của các nhà phát triển vào khả năng hồi phục và tiềm năng tăng trưởng dài hạn của thị trường.

Một loạt yếu tố vĩ mô khác cũng đang hỗ trợ tích cực, tiêu biểu như việc phê duyệt Khu thương mại tự do hay Trung tâm Tài Chính quốc tế tại Đà Nẵng trong thời gian vừa qua.

Bà Hằng đánh giá, hiện tại thị trường căn hộ Đà Nẵng vẫn đang ở giai đoạn đầu của quá trình phục hồi, với nguồn cung và cầu đều ở mức khởi điểm. Khi những nền tảng vĩ mô được củng cố, tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn của thị trường này là rất lớn, đặc biệt khi các yếu tố như hạ tầng, chính sách và sức hút đầu tư tiếp tục được cải thiện, từ đó thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu nhà ở và bất động sản trên diện rộng.

Sản phẩm căn hộ tuy còn tương đối mới tại Đà Nẵng, nhưng đã được nghiên cứu và phát triển trong nhiều năm qua. Theo bà Hằng, nhà đầu tư cần quan tâm đến vị trí, pháp lý và uy tín chủ đầu tư. Nếu mua để an cư lâu dài, nên chọn dự án thuận tiện di chuyển, nằm tại các khu vực trung tâm hoặc gần biển. Ngược lại, nếu mục tiêu là đầu tư hoặc cho thuê, cần đặc biệt chú trọng đến năng lực vận hành của chủ đầu tư, mức độ hoàn thiện tiện ích và khả năng tiếp cận khách du lịch, chuyên gia nước ngoài./.