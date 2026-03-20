Thị trường Việt Nam "hút" doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm Australia

(TBTCO) - Ngày 20/3, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia (Austrade), với sự hỗ trợ của chính quyền các bang và vùng lãnh thổ Australia tổ chức Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam tại Hà Nội, quy tụ 28 doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm hàng đầu của Australia, nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư hai chiều, đồng thời khám phá các cơ hội hợp tác thương mại mới.

Sự kiện được triển khai trong khuôn khổ Chương trình Kết nối thương mại giữa Australia và khu vực Đông Nam Á (A-SEABX) kéo dài 5 ngày từ 16-20/3 tại Campuchia và Việt Nam, đánh dấu một trong những phái đoàn doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm lớn nhất của Australia đến thăm hai quốc gia, đặc biệt thể hiện sự quan tâm ngày càng tăng của các doanh nghiệp Australia đối với thị trường Việt Nam.

Đoàn doanh nghiệp tham gia chương trình gồm các công ty thuộc hai nhóm lĩnh vực. Nhóm thực phẩm & đồ uống (Food & Beverage) bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu thịt cao cấp, hải sản, sản phẩm sữa, nông sản, rượu vang, đồ uống và thực phẩm đóng gói. Nhóm chuỗi cung ứng thực phẩm (Food supply chain) tập hợp các doanh nghiệp nông nghiệp Australia cung cấp đầu vào sản xuất, công nghệ, chuyên môn kỹ thuật và các giải pháp AgTech, nhằm nâng cao năng suất, tính bền vững, khả năng truy xuất nguồn gốc và giá trị gia tăng trong các lĩnh vực chăn nuôi, công nghệ chuỗi cung ứng và nuôi trồng thủy sản.

Doanh nghiệp Australia và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi trực tiếp tại sự kiện.

Theo đánh giá của Austrade và các doanh nghiệp Australia, Việt Nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, với tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng và nhu cầu ngày càng lớn đối với thực phẩm chất lượng cao, an toàn và có khả năng truy xuất nguồn gốc. Đồng thời, Việt Nam cũng đang hiện đại hóa ngành nông nghiệp - thực phẩm theo hướng giá trị gia tăng cao, tuân thủ tiêu chuẩn và thích ứng với biến đổi khí hậu, nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước cũng như các tiêu chuẩn quốc tế.

Quá trình chuyển đổi nhanh chóng này đang thúc đẩy nhu cầu đối với nguồn giống chất lượng cao, ngũ cốc làm thức ăn chăn nuôi, các phương pháp quản lý sản xuất tiên tiến, giải pháp công nghệ cao và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Bên cạnh đó, các cơ hội đầu tư vào cơ sở chế biến tiên tiến và phát triển các cơ sở gia tăng giá trị cũng đang được mở ra.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Chris Morley, Tham tán Thương mại và Đầu tư Chính phủ Australia, nhấn mạnh, thế mạnh của Australia trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm bổ trợ mạnh mẽ cho tham vọng chuyển đổi của Việt Nam.

“Australia được quốc tế công nhận về các hệ thống thực phẩm chất lượng cao, an toàn và bền vững, đồng thời được hỗ trợ bởi các khung quản lý an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc chặt chẽ. Điều này giúp Australia trở thành đối tác tự nhiên của Việt Nam trong quá trình nâng cao giá trị trong chuỗi sản xuất ” - ông Chris Morley cho biết.

Ông cũng cho rằng còn nhiều cơ hội hợp tác đáng kể, không chỉ trong xuất khẩu thực phẩm cao cấp, mà còn trong chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và đầu tư, nhằm hỗ trợ các mục tiêu của Việt Nam về sản xuất nông nghiệp - thực phẩm có giá trị gia tăng cao, tuân thủ tiêu chuẩn và thân thiện với khí hậu.

Chương trình kết nối thương mại và đầu tư Australia - Việt Nam cho thấy mức độ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa Australia và Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm, đồng thời phản ánh cam kết chung trong việc tăng cường các hệ thống thực phẩm bền vững, đổi mới và có khả năng chống chịu.

Thông qua các sáng kiến như A-SEABX, Australia sẽ tiếp tục hỗ trợ tăng cường quan hệ đối tác thương mại, trao đổi tri thức và thúc đẩy đầu tư dài hạn giữa các doanh nghiệp nông nghiệp - thực phẩm của Australia và Việt Nam./.