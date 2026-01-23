Thuế Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng địa phương để giữ vững nguồn thu ngân sách

(TBTCO) - Thuế Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, qua đó hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Năm 2025, Thuế Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, qua đó hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Đơn vị hiện quản lý 29.286 doanh nghiệp và 18.465 hộ kinh doanh; kết quả thu ngân sách đạt 120,35% dự toán, tăng 12,77% so với năm 2024.

Theo ông Bùi Quang Trung - Trưởng Thuế Cơ sở 1 Thuế TP. Hồ Chí Minh, phường Tân Định là địa bàn trọng điểm về nguồn thu, với 7.476 doanh nghiệp và 3.979 hộ kinh doanh. Năm 2025, số thu trên địa bàn đạt 6.517 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò then chốt trong cơ cấu thu ngân sách của đơn vị.

Đại diện Thuế Cơ sở 1 TP. Hồ Chí Minh làm việc cùng với UBND phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh.

Bước sang năm 2026, trong bối cảnh dự toán thu ngân sách tăng cao và dự báo nhiều khó khăn do biến động doanh nghiệp và chính sách thuế, Thuế Cơ sở 1 xác định tăng cường phối hợp với UBND Phường Tân Định là nhiệm vụ trọng tâm. Đơn vị tập trung quản lý chặt chẽ người nộp thuế, nhất là hộ kinh doanh chuyển từ phương pháp khoán sang kê khai; rà soát hoạt động kinh doanh tại các tòa nhà cho thuê, tòa nhà chia sẻ; đẩy mạnh đôn đốc, xử lý nợ thuế; nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính công; thực hiện hiệu quả ủy nhiệm thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn.

Với tinh thần đồng hành - kỷ cương - trách nhiệm, Thuế Cơ sở 1 kêu gọi người nộp thuế nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, cùng chính quyền địa phương giữ vững nguồn thu, góp phần ổn định kinh tế và phát triển bền vững.

Trong năm 2025, Thuế cơ sở 1 đã xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thuế đối với 3.000 hộ kinh doanh và 2.850 doanh nghiệp hoạt động kinh tế dịch vụ 24/7 trên các tuyến phố trọng điểm như Nguyễn Huệ, Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Đề Thám, Lê Lợi, Lê Thánh Tôn… Kết quả, số thu từ doanh nghiệp kinh tế dịch vụ 24/7 đạt 1.962 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2024; số thu từ hộ kinh doanh đạt 72 tỷ đồng, tăng 50%.

Công tác kiểm tra, chống thất thu cũng được triển khai đồng bộ thông qua nhiều biện pháp. Kết quả, đã kiểm tra 270 doanh nghiệp, truy thu và xử phạt hơn 32 tỷ đồng, đồng thời giảm lỗ 421 tỷ đồng và giảm khấu trừ 15 tỷ đồng./.