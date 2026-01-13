Thuế tỉnh Bắc Ninh cần đi đầu khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo

(TBTCO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng yêu cầu, năm 2026, Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý thuế; cần đi đầu khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Năm 2025, thu ngân sách tăng trưởng 47,5% so với cùng kỳ

Thuế tỉnh Bắc Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2025, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thu ngân sách nội địa, đạt được kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung của ngành Thuế cả nước và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng tặng bằng khen của UBND tỉnh cho Trưởng Thuế tỉnh Bắc Ninh Đỗ Công Tiến. Ảnh: Tùng Sơn

Báo cáo cho thấy, lũy kế năm 2025, thu nội địa trên địa bàn Thuế tỉnh Bắc Ninh thực hiện đạt 63.372 tỷ đồng, đạt 138,3% so với dự toán được giao và bằng 147,5% so với năm 2024 thực hiện. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 17.810 tỷ đồng; thu từ thuế, phí đạt 45.561 tỷ đồng.

Có được kết quả trên, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch hành động để tổ chức triển khai nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm 2025; triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, đồng thời linh hoạt điều chỉnh phương thức điều hành theo tình hình mới và địa bàn mới, bảo đảm duy trì đà tăng trưởng thu ngân sách nhà nước bền vững và hiệu quả.

Đồng thời, Thuế tỉnh Bắc Ninh làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế thông qua tổ chức các hội nghị đối thoại, tập huấn triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phổ biến chính sách thuế cho doanh nghiệp, hợp tác xã...

Thuế tỉnh Bắc Ninh cũng chủ động rà soát mã số thuế nhằm kiểm soát chặt chẽ, tránh bỏ sót người nộp thuế mới. Thường xuyên rà soát thông tin người nộp thuế trên ứng dụng, kịp thời đôn đốc người nộp thuế bổ sung thông tin thay đổi, gửi cơ quan Thuế để phục vụ cho công tác quản lý thuế.

Kịp thời triển khai, thực hiện các chính sách thuế mới, đặc biệt là các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế được hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước. Công tác kiểm tra thuế cũng được quan tâm. Trong năm, Thuế tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế được 25.324 hồ sơ khai thuế; kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được 1.691 cuộc. Qua đó truy thu, truy hoàn phạt vi phạm hành chính và tiền chậm nộp 632,7 tỷ đồng.

Công tác quản lý thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác đạt kết quả tốt. Trong đó, quan tâm quản lý các khoản thu liên quan đến đất; tăng cường quản lý thuế, chống thất thu ngân sách đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn và quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử. Làm tốt công tác cải cách, hiện đại hóa ngành thuế; nêu cao tinh thần trách nhiệm của công chức trong thực thi công vụ.

Phấn đấu thực hiện thắng lợi dự toán thu 2026

Hội nghị tổng kết cũng dành thời gian đánh giá kết quả Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Theo báo cáo, để thực hiện thành công chiến dịch, Thuế tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo thành lập các tổ triển khai và tổ khảo sát tại 10 thuế cơ sở; phối hợp với UBND xã, phường, tổ dân phố, đoàn thanh niên trong thu thập phiếu khảo sát thông tin, hoàn thành khảo sát 100% trên tổng số hộ kinh doanh đang quản lý trên địa bàn trước ngày 15/11/2025 theo chỉ đạo của Cục Thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long tặng giấy khen của Cục Thuế cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Tùng Sơn

Đồng thời, Thuế tỉnh Bắc Ninh phối hợp chặt chẽ với cơ quan báo chí tuyên truyền về chủ trương xóa bỏ thuế khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng; tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở thông qua hệ thống loa truyền thanh và tờ rơi. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của hộ kinh doanh đối với chủ trương xóa bỏ thuế khoán và chuyển đổi phương thức quản lý thuế. Kết quả, 100% hộ kinh doanh đều đã biết và hiểu về chủ trương, chính sách chuyển đổi mô hình hộ khoán sang kê khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Ngô Tân Phượng biểu dương những kết quả nổi bật Thuế tỉnh Bắc Ninh đạt được trong năm 2025, kết quả đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với kết quả đạt được trong năm 2025, 7 tập thể, 35 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác thu và phối hợp thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh và Cục Thuế tặng bằng khen, giấy khen.

Bước sang năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Cục Thuế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quản lý thu, tăng cường công tác kiểm tra chống thất thu thuế, chống trốn lậu thuế, thu hồi nợ đọng thuế; phấn đấu thực hiện thắng lợi dự toán thu ngân sách nhà nước được trung ương và tỉnh giao.

Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý thuế; Thuế tỉnh Bắc Ninh cần đi đầu khai thác hiệu quả dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo; lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

Theo đánh giá của Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long, mặc dù đứng trước nhiều áp lực sau hai lần sắp xếp tổ chức, bộ máy song Thuế tỉnh Bắc Ninh đã có nhiều đóng góp tích cực trong kết quả hoạt động chung của ngành Thuế cả nước, trong đó có việc triển khai tốt Chiến dịch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”.

Phó Cục trưởng Cục Thuế đề nghị Thuế tỉnh Bắc Ninh tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh; quan tâm đến cơ cấu nguồn thu hợp lý; có phương án thu nợ đọng thuế, bảo đảm tính kỷ cương của pháp luật; triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ thu do Cục Thuế giao.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành của tỉnh, để thực hiện tốt việc thu thuế, chống các hành vi vi phạm về thuế; hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ thuế; quan tâm cải cách thủ tục hành chính. Cần giao chỉ tiêu cụ thể cho từng cán bộ, công chức; xử lý dứt điểm nợ đọng thuế. Tiếp tục xem xét, bố trí đội ngũ cán bộ hợp lý, phát huy tốt thế mạnh của từng tập thể, cá nhân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Thuế tỉnh Bắc Ninh cần tăng cường kết nối thông tin với Cục Thuế để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở” - Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long chỉ đạo./.