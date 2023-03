Còn nhiều áp lực trong điều hành chính sách tài khóa Theo nhận định của giới chuyên gia, dư địa tài khóa để phục hồi và phát triển kinh tế năm 2023 đứng trước nhiều khó khăn. Thu ngân sách nhà nước (NSNN) phụ thuộc vào đà phục hồi của nền kinh tế trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Thực tế, tăng trưởng kinh tế trong nước cuối năm 2022 đã có dấu hiệu chững lại, khu vực doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn. Sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu năm 2023 khó khăn sẽ ảnh hưởng đến thu NSNN. Trong khi đó, đầu tư công nhiều khả năng sẽ được đẩy mạnh sau 2 năm giải ngân chậm tiến độ. Mặc dù đây là giải pháp quan trọng để thúc đẩy kinh tế phục hồi, nhưng cũng sẽ tạo áp lực với việc huy động và quản lý NSNN. Do đó, hiến kế cho Bộ Tài chính tại Diễn đàn Tài chính tổ chức vào cuối năm ngoái, nhiều chuyên gia kinh tế đề nghị Chính phủ trong năm 2023 cần tiếp tục điều hành chính sách tài khóa linh hoạt, thận trọng, nhằm thực hiện cho được các mục tiêu về tài chính - NSNN đặt ra. Trong đó, các giải pháp trọng tâm vẫn là phải hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, năm 2023 toàn ngành Tài chính tiếp tục tập trung thực hiện các chính sách tài khóa lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. Phải tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển, bởi theo Bộ trưởng, doanh nghiệp có mạnh thì tài chính mới phát triển vững mạnh. Trong ngắn hạn, cần tiếp tục ưu tiên thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh sau một thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 và ứng phó với các bất ổn kinh tế vĩ mô từ bên ngoài. Về dài hạn, sẽ tiếp tục cơ cấu lại thu, chi NSNN, kiểm soát bội chi và nợ công, dần tiến tới cân đối được ngân sách và phải lấy mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn tài chính quốc gia làm trọng.