Tổng Bí thư Tô Lâm:

(TBTCO) - Tổng Bí thư tin tưởng, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đổi mới mạnh mẽ tư duy; hành động quyết liệt, hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất để đóng góp xứng đáng vào thành công chung của đất nước.

Sáng 12/11, Tổng Bí thư Tô Lâm tới dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường (1945 - 2025), đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I.

Ngành Nông nghiệp và Môi trường trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, ngành Nông nghiệp và Môi trường có vị trí chiến lược đặc biệt. Vì vậy, phát triển nông nghiệp, bảo vệ tài nguyên, môi trường không đơn thuần là nhiệm vụ kinh tế, mà còn là nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, ngành Nông nghiệp và Môi trường luôn đồng hành cùng lịch sử của dân tộc. Ngay sau ngày đất nước giành được độc lập, trong bối cảnh đặc biệt khó khăn năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát động phong trào “Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm”, khẳng định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu.

Trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ, người nông dân Việt Nam “tay cày tay súng”, vừa sản xuất, vừa chiến đấu, bảo đảm lương thực cho tiền tuyến và hậu phương với khẩu hiệu “năm tấn thóc để góp phần đánh Mỹ”, góp phần quan trọng vào thắng lợi giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới, với chính sách Khoán 10 và đổi mới tư duy về vai trò của người nông dân, sản xuất nông nghiệp Việt Nam đã chuyển mình mạnh mẽ. Từ một nước thiếu đói triền miên, Việt Nam đã trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới, như gạo, cà phê, hồ tiêu… đã đóng góp quan trọng vào xuất siêu, tạo nguồn thu ngoại tệ lớn và ổn định kinh tế vĩ mô.

Với hơn 60% dân số sống ở nông thôn, diện mạo nông thôn Việt Nam đã thay đổi mạnh mẽ trong quá trình đô thị hóa, đặc biệt là thông qua Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Hệ thống hạ tầng từ giao thông, điện, trường, trạm được hoàn thiện ngày càng đồng bộ. Hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, môi trường từng bước được hình thành và hoàn thiện.

Đặc biệt, việc hợp nhất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với Bộ Tài nguyên và Môi trường để hình thành Bộ Nông nghiệp và Môi trường thể hiện tư duy phát triển mới là quản lý tổng hợp tài nguyên, phát triển nông nghiệp theo hướng thống nhất, liên kết hữu cơ.

Công tác đo đạc bản đồ, điều tra địa chất, quản lý rừng, biển, đa dạng sinh học đạt được nhiều tiến bộ. Công tác bảo vệ môi trường chuyển từ bị động xử lý sang chủ động phòng ngừa, kiểm soát. Việt Nam đã có những cam kết và hành động mạnh mẽ, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, thể hiện trách nhiệm của chúng ta trước cộng đồng quốc tế và đối với các thế hệ tương lai; phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo đang trở thành xu hướng chủ đạo trong chiến lược phát triển quốc gia...

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương và khẳng định, 80 năm qua, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã đồng hành cùng dân tộc, trở thành trụ cột của nền kinh tế, nền tảng của sinh kế và nay đã trở thành nhân tố quan trọng trong công cuộc phát triển, chuyển mình của quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới.

Những thành tựu ấy là kết tinh của trí tuệ, công sức và tâm huyết của các thế hệ cán bộ, công nhân, nông dân, trí thức và doanh nghiệp Việt Nam, cùng sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả rất đáng tự hào, Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, thực tế ngành Nông nghiệp và Môi trường đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn, phức tạp, đan xen giữa phát triển kinh tế, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Những thách thức về tài nguyên, môi trường, biến đổi khí hậu, cùng những hạn chế nội tại của nông nghiệp, nông thôn, đang trở thành những điểm nghẽn lớn cản trở mục tiêu phát triển nhanh, bền vững. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế - kỹ thuật mà còn là vấn đề chính trị, xã hội, an ninh và đạo lý phát triển, đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược, hành động mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngành Nông nghiệp và Môi trường

Hoàn thiện thể chế, chính sách - đặt nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới

Trước những yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trước thời cơ và thách thức đan xen, Tổng Bí thư yêu cầu, ngành Nông nghiệp và Môi trường cần tiếp tục đổi mới tư duy, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, đóng góp xứng đáng vào thành công của Đại hội XIV của Đảng và sự phát triển phồn vinh, bền vững của đất nước.

Chỉ đạo, định hướng phát triển ngành những năm tới, Tổng Bí thư yêu cầu ngành Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách - đặt nền tảng chiến lược cho giai đoạn mới; đẩy nhanh việc tổng kết và thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu vào hệ thống pháp luật; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, bảo vệ môi trường; bảo đảm đồng bộ, ổn định, khả thi, hài hòa lợi ích Nhà nước - người dân - doanh nghiệp...

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và dữ liệu phải trở thành động lực then chốt. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường; xây dựng hệ thống dữ liệu đồng bộ đất đai, tài nguyên, nước, rừng, khí tượng thủy văn, đa dạng dạng sinh học..., phát triển thành cơ sở dữ liệu của ngành, thống nhất trong toàn quốc.

"Đưa khoa học - công nghệ vào trung tâm của sản xuất nông nghiệp, từ giống cây trồng - vật nuôi, công nghệ sinh học, tự động hóa, đến truy xuất nguồn gốc, logistics, thương mại số. Khuyến khích mô hình “nhà khoa học - doanh nghiệp - hợp tác xã - nông dân” cùng tham gia chuỗi giá trị; khuyến nông phải gắn với đồng ruộng, với cơ sở sản xuất, không dừng lại ở hô hào phong trào" - Tổng Bí thư lưu ý.

Tổng Bí thư cũng gợi mở, tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sinh thái - giá trị gia tăng cao, chuyển nền nông nghiệp từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, từ tăng sản lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu. Phát triển mạnh nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao; phát triển hệ sinh thái nông thôn mới kiểu mẫu...

Tổng Bí thư Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu

80 năm là một hành trình vẻ vang, nhưng phía trước là trách nhiệm lớn lao hơn, Tổng Bí thư tin tưởng, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đổi mới mạnh mẽ tư duy; hành động quyết liệt, hiệu quả; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đoàn kết một lòng, nỗ lực cao nhất để đóng góp xứng đáng vào thành công chung của đất nước.

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng cam kết, ngành Nông nghiệp và Môi trường sẽ nghiêm túc tiếp thu và quyết tâm cụ thể hóa các chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư thành chương trình hành động thiết thực, triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả./.