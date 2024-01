(TBTCO) - Đầu phiên giao dịch sáng 16/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam tăng tăng 16 VND, hiện ở mức 23,992 VND/USD. Trên thị trường thế giới, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt tăng 0,19%, đạt mốc 102,60.

Đồng USD. Ảnh TL

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra tăng, hiện ở mức: 23,400 VND/USD - 25,141 VND/USD.

* Tỷ giá Euro tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra giảm nhẹ, hiện ở mức: 24,969 VND/Euro - 27,597 VND/Euro.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay ghi nhận hàng loạt động thái điều chỉnh tăng nhẹ tại các ngân hàng. Cụ thể, Vietcombank có mức mua vào là 24,265 và mức bán ra là 24,635, tăng 5 VND so với phiên giao dịch ngày 15/1. Giá mua và bán USD hiện tại nằm trong khoảng từ 23.400 - 25.300 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường tự do sáng nay tiếp tục tăng mạnh so với phiên. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 15 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở quanh mức 24,952 - 24.940 VND/USD tăng 62 VND ở cả chiều mua và chiều bán ra so với phiên giao dịch ngày 15/1.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại (NHTM) mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 24,265 VND 24,635 VND Vietinbank 24,260 VND 24,680 VND BIDV 24,320 VND 24,620 VND

Tỷ giá Euro tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Euro Mua vào Bán ra Vietcombank 26,085 VND 27,517 VND Vietinbank 26,125 VND 27,415 VND BIDV 26,363 VND 27,504 VND

* Tỷ giá JPY tại các NHTM mua vào - bán ra như sau:

Tỷ giá JPY Mua vào Bán ra Vietcombank 162.83 VND 172.35 VND Vietinbank 163.68 VND 173.38 VND BIDV 163.98 VND 172.58 VND

Diễn biến thị trường thế giới

Đồng USD biến động tăng nhẹ trong phiên giao dịch vừa qua, trong khi đồng Bảng Anh nhạy cảm với rủi ro trượt giá trước một tuần bận rộn đối với dữ liệu kinh tế của nước này.

Đồng Bảng Anh giảm 0,27% xuống 1,2717 USD, mặc dù nó vẫn đang neo gần với mức cao nhất trong hai tuần vào tuần trước.

Ở một diễn biến ngược lại, đồng Euro dao động gần mốc 1,10 USD và giảm 0,08% trong ngày, chốt phiên giao dịch ở mức 1,0941 USD.

Tại châu Á, đồng Yen vẫn chịu áp lực giảm 0,63% xuống mức 145,83 Yen/USD, tiến gần đến mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12, do kỳ vọng rằng Ngân hàng Nhật Bản sẽ giữ nguyên các thiết lập chính sách siêu lỏng lẻo tại cuộc họp chính sách diễn ra vào tuần tới./.