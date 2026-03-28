Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc

Diệu Hoa

15:24 | 28/03/2026
(TBTCO) - Việt Nam sẽ nhận gần 72 triệu USD (tương đương khoảng 1.900 tỷ đồng) từ Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) nhằm thúc đẩy quản lý rừng bền vững và cải thiện sinh kế cho người dân tại 6 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang.
Thông tin được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố sau khi GCF chính thức phê duyệt dự án chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) của Việt Nam.

Tổng ngân sách dự án đạt 71,955 triệu USD, triển khai trong 6 năm, với cơ quan tiếp nhận phía Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương liên quan.

Dự án hướng tới giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng; đồng thời thúc đẩy quản lý rừng bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Cơ chế REDD+ được áp dụng như một công cụ tài chính quốc tế, khuyến khích các quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông qua bảo tồn và phát triển rừng.

Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc. Ảnh: TL

Việc phê duyệt dự án là kết quả của quá trình hợp tác giữa ngành lâm nghiệp Việt Nam và JICA, đặc biệt trong xây dựng hệ thống giám sát rừng, quản lý bền vững và đo lường mức giảm phát thải carbon.

Dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế phát triển phát thải thấp, nâng cao hiệu quả quản lý đất và rừng, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế của rừng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn đóng góp vào việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về khí hậu, bao gồm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa JICA và Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời là dự án thứ tư JICA triển khai từ nguồn vốn GCF./.

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Cảnh báo thuốc tiêm YEZTUGO dự phòng HIV chưa được cấp phép tại Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Đòn bẩy đột phá cho ngành chăn nuôi hiện đại, bền vững

Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

Hà Nội phát động Giờ Trái đất 2026, thúc đẩy tiết kiệm năng lượng

(TBTCO) - Sáng 28/3, tại Công viên Thống Nhất, Sở Công thương TP. Hà Nội phối hợp cùng Cục đổi mới sáng tạo - Bộ Khoa học & Công nghệ, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và khuyến công - Bộ Công thương và Chương trình Hỗ trợ Năng lượng GIZ tổ chức lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026.
Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

(TBTCO) - Thông qua CORSIA, Việt Nam đang từng bước tiếp cận các chuẩn mực khí hậu quốc tế, đồng thời tận dụng hỗ trợ kỹ thuật để xây dựng lộ trình giảm phát thải và phát triển thị trường carbon trong nước.
Vật liệu xanh mở lối cho ngành gỗ Việt bứt phá thị trường toàn cầu

(TBTCO) - Trong bối cảnh các tiêu chuẩn môi trường toàn cầu ngày càng siết chặt, vật liệu xanh không còn là xu hướng mà đã trở thành “tấm vé bắt buộc” để tham gia thị trường quốc tế. Với lợi thế sẵn có, ngành gỗ Việt Nam, đặc biệt là gỗ rừng trồng và gỗ kỹ thuật đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị trong chuỗi giá trị xây dựng bền vững.
Bát Xát trở thành Vườn quốc gia thứ 36 của Việt Nam

(TBTCO) - UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Quyết định số 780/QĐ-UBND chuyển hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Bát Xát thành vườn quốc gia, nâng tổng số vườn của Việt Nam lên 36.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác bảo vệ môi trường

(TBTCO) - Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường vừa được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 25/3/2026.
Tuổi trẻ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chung tay vì phát triển xanh và bảo tồn thiên nhiên

(TBTCO) - Trong không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) và đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam (28/11/1996 - 28/11/2026), Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tổ chức chương trình "Trồng rừng và Tuyên truyền bảo vệ động vật hoang dã" tại Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).
Ngân hàng Đầu tư châu Âu công bố khoản tín dụng 200 triệu EUR cho các dự án khí hậu tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngày 24/3, tại Hà Nội, Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) và Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố thỏa thuận tài trợ trị giá 200 triệu EUR nhằm đẩy nhanh các dự án hành động vì khí hậu, môi trường và phát triển bền vững trên khắp Việt Nam.
Thi đua đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” được triển khai với quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu của phát triển, trong đó chất lượng môi trường sống được coi là thước đo quan trọng phản ánh hiệu quả và tính bền vững của tăng trưởng kinh tế - xã hội.
Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Lễ báo công dâng Bác bồi dưỡng lý tưởng cho tuổi trẻ Bộ Tài chính

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Loạt doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Tạm ứng 8.000 tỷ đồng từ nguồn tăng thu cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

Hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế theo hướng giảm rủi ro cho người nộp thuế

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

Thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức từ vĩ mô và nội tại

Thị trường bất động sản đối mặt nhiều thách thức từ vĩ mô và nội tại

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Bối cảnh mới yêu cầu khả năng thích ứng cao hơn đối với nhà đầu tư chứng khoán

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 27/3: Giá vàng giảm về vùng 168 - 171 triệu đồng/lượng

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng thủng mốc 4.500 USD/ounce, chuyên gia lý giải áp lực bán mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/3: Giá vàng tăng nhẹ từ 100.000 - 600.000 đồng/lượng

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động

Ngày 27/3: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động