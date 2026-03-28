Thông tin được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) công bố sau khi GCF chính thức phê duyệt dự án chi trả dựa trên kết quả giảm phát thải từ mất rừng và suy thoái rừng (REDD+) của Việt Nam.

Tổng ngân sách dự án đạt 71,955 triệu USD, triển khai trong 6 năm, với cơ quan tiếp nhận phía Việt Nam là Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng chính quyền các địa phương liên quan.

Dự án hướng tới giải quyết các nguyên nhân gây mất rừng, suy thoái rừng; đồng thời thúc đẩy quản lý rừng bền vững và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Cơ chế REDD+ được áp dụng như một công cụ tài chính quốc tế, khuyến khích các quốc gia giảm phát thải khí nhà kính thông qua bảo tồn và phát triển rừng.

Việt Nam nhận 72 triệu USD phát triển rừng bền vững miền Bắc. Ảnh: TL

Việc phê duyệt dự án là kết quả của quá trình hợp tác giữa ngành lâm nghiệp Việt Nam và JICA, đặc biệt trong xây dựng hệ thống giám sát rừng, quản lý bền vững và đo lường mức giảm phát thải carbon.

Dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện thể chế phát triển phát thải thấp, nâng cao hiệu quả quản lý đất và rừng, đồng thời gia tăng giá trị kinh tế của rừng, hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, chương trình còn đóng góp vào việc thực hiện các cam kết quốc tế của Việt Nam về khí hậu, bao gồm Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu và các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đây cũng là dấu mốc quan trọng trong hợp tác giữa JICA và Việt Nam trong lĩnh vực lâm nghiệp và ứng phó biến đổi khí hậu, đồng thời là dự án thứ tư JICA triển khai từ nguồn vốn GCF./.