Vinachem: Dự án kali tại Lào là động lực tăng trưởng, ba nhà máy phân bón đã có lãi

Ngày 9/10/2025, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt đại diện doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam, ông Phùng Quang Hiệp – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đã trình bày tham luận với những điểm nhấn quan trọng kết quả hoạt động khả quan của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm, vai trò chiến lược của dự án khai thác mỏ kali tại Lào, sự phục hồi của các nhà máy phân bón từng thua lỗ, đóng góp của Vinachem trong công tác ứng phó thiên tai, và cam kết phát triển bền vững nhằm phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước.

Toàn cảnh Hội nghị Thủ tướng gặp mặt doanh nghiệp nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Mặc dù năm 2025 kinh tế thế giới và trong nước đối mặt nhiều khó khăn, Vinachem vẫn bám sát chỉ đạo của Chính phủ, tập trung nguồn lực cho sản xuất và đạt được kết quả tích cực. Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong 9 tháng đầu năm 2025 đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước: giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 47.713 tỷ đồng (tăng 16%), doanh thu hợp nhất khoảng 51.478 tỷ đồng (tăng 16%), lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.980 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 489 triệu USD (tăng 16%). Sản xuất của Vinachem đã đáp ứng tốt nhu cầu trong nước và xuất khẩu, với sản lượng 3 triệu tấn phân bón, 3 triệu lốp ô tô, gần 3 triệu lốp xe máy và 236 nghìn tấn chất giặt rửa.

Ông Phùng Quang Hiệp nhấn mạnh dự án khai thác và chế biến muối mỏ kali tại Lào là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững lâu dài của Tập đoàn, được kỳ vọng sẽ là động lực chiến lược giúp Vinachem đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030. Dự án còn mang tầm quan trọng về chính trị, ngoại giao, quốc phòng – an ninh, góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa Việt Nam và Lào.

Nhờ thực hiện quyết liệt phương án tái cơ cấu 3 dự án nhà máy phân bón, đến nay cả ba nhà máy đều đã vận hành ổn định trở lại và kinh doanh có lãi (năm 2024 còn lỗ cộng hơn 745 tỷ đồng). Công suất hoạt động đạt 80–94% thiết kế, định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu giảm thấp. Toàn bộ sản phẩm sản xuất ra được tiêu thụ hết, góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia.

Chủ tịch HĐTV Vinachem Phùng Quang Hiệp trình này tham luận tại Hội nghị

Trước ảnh hưởng của hiện tượng La Nina và các cơn bão lớn, Vinachem đã chủ động lên kế hoạch phòng chống, nhờ đó không có thiệt hại về người và đảm bảo an toàn máy móc thiết bị. Sau bão số 10, Tập đoàn đã phát động quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bị thiệt hại, thể hiện trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia của doanh nghiệp Nhà nước.

Ngành công nghiệp hóa chất – lĩnh vực hoạt động của Vinachem – được Đảng và Chính phủ xác định là một trong sáu ngành công nghiệp nền tảng của nền kinh tế. Với các đề án cơ cấu lại và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Vinachem khẳng định sẽ tiếp tục bám sát định hướng, hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu đề ra, phát huy vai trò doanh nghiệp Nhà nước, đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước./.