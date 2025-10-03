Áp dụng công nghệ số trong quản lý hàng hải và đường thủy

(TBTCO) - Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam mới trình Bộ Xây dựng phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tích hợp phục vụ chuyển đổi số Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử định hướng đến năm 2030.

Hiện đại hóa hoạt động quản lý, điều hành

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị được giao rà soát, đánh giá, đề xuất giải pháp đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phục vụ công tác quản lý hàng hải, quản lý tàu biển, thuyền viên để bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ 3. Cùng với đó, triển khai xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về phương tiện thủy nội địa, cơ sở dữ liệu người điều khiển và hành khách đảm bảo an ninh, an toàn cấp độ 3; kết nối khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện các thủ tục, cập nhật thông tin về thuyền viên, người lái, chủ sở hữu, tích hợp đăng ký phương tiện trên VNeID.

Lĩnh vực hàng hải và đường thủy có tiềm năng phát triển rất lớn. Ảnh: Tiên Thủy

Vì vậy, cần có các giải pháp đảm bảo an toàn, an ninh cấp độ 3 để đảm bảo kết nối các hệ thống thông tin đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy nội địa, quản lý thuyền viên hàng hải và người điều khiển phương tiện thủy nội địa đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực và định danh điện tử.

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Xuân Sang, bên cạnh việc áp dụng công nghệ thông tin vào quản lý lĩnh vực hàng hải và đường thủy, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ xây dựng chiến lược phát triển mới cho lĩnh vực vận tải có phạm vi nghiên cứu rộng, bao gồm tất cả phương thức vận tải, trong đó có lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa. Nội dung nghiên cứu sẽ bao trùm toàn bộ hoạt động liên quan đến giao thông vận tải thủy, từ kết cấu hạ tầng, phương tiện, nguồn nhân lực, công nghệ, đến vận tải đa phương thức, logistics, thị phần vận tải, chính sách phát triển ngành hàng hải và đường thủy nội địa. Bên cạnh đó, để tạo hành lang pháp lý vững chắc thúc đẩy lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa phát triển, thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ đặc biệt quan tâm tập trung xây dựng Luật Hàng hải và Đường thủy nội địa mới để góp phần thúc đẩy ngành hàng hải và đường thủy Việt Nam phát triển ổn định trong giai đoạn mới.

Dự án Xây dựng hệ thống thông tin quản lý tích hợp phục vụ chuyển đổi số Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước theo Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Dự án còn phù hợp kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Xây dựng nhằm đổi mới phương thức, lề lối làm việc; cung cấp dịch vụ công trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung.

Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin để hiện đại hóa các hoạt động quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng hải và đường thủy nội địa trên cơ sở tận dụng tối đa hệ thống quản lý đã có, kế thừa các chương trình mục tiêu đang triển khai nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý tích hợp phục vụ chuyển đổi số, nâng cao năng lực cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý, phục vụ hoạt động nội bộ, người dân và doanh nghiệp.

Tổng mức đầu tư hơn 43,8 tỷ đồng

Việc triển khai dự án căn cứ trên nguyên tắc đảm bảo tính năng, tích hợp, chia sẻ dữ liệu dùng chung, bảo mật, bản quyền, quyền sở hữu và kết nối thông tin giữa các đơn vị quản lý. Trong đó, xây dựng hệ thống thông tin về phương tiện thủy nội địa và thuyền viên phương tiện thủy nội địa; hoàn chỉnh, nâng cấp các hệ thống thông tin Quản lý đăng ký tàu biển và Quản lý thuyền viên lĩnh vực hàng hải.

Về quy mô đầu tư, dự án sẽ đầu tư hệ thống thông tin phương tiện thủy nội địa phục vụ quản lý nghiệp vụ đăng ký, đăng ký lại, cấp lại, xóa đăng ký của phương tiện thủy nội địa; hỗ trợ quản lý thông tin của phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Bên cạnh đó, hình thành cơ sở dữ liệu phương tiện thủy nội địa có mục đích sử dụng cho lưu trữ, quản lý các loại dữ liệu chủ và dữ liệu tác nghiệp theo quy trình thu thập, tổng hợp thông tin có đủ tính pháp lý để có thể tham chiếu sử dụng trong quá trình giải quyết của các thủ tục hành chính và điều hành tác nghiệp có liên quan. Đầu tư hệ thống thông tin thuyền viên phương tiện thủy nội địa phục vụ quản lý cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy khả năng chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa; quản lý hồ sơ lý lịch hành nghề của thuyền trưởng, người lái phương tiện thủy nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Hình thành cơ sở dữ liệu người điều khiển phương tiện thủy nội địa có mục đích sử dụng cho lưu trữ, quản lý các loại dữ liệu chủ và dữ liệu tác nghiệp theo quy trình thu thập, tổng hợp thông tin có đủ tính pháp lý để có thể tham chiếu sử dụng trong quá trình giải quyết của các thủ tục hành chính và điều hành tác nghiệp có liên quan.

Hoàn chỉnh, nâng cấp các hệ thống thông tin Quản lý đăng ký tàu biển và Quản lý thuyền viên lĩnh vực hàng hải phục vụ nghiệp vụ quản lý đăng ký tàu biển và quản lý thuyền viên trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo kết nối Cơ sở dữ liệu tàu biển và Cơ sở dữ liệu thuyền viên hàng hải với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực và định danh điện tử. Đi cùng các hệ thống là thực hiện cải tạo, xây dựng phòng máy chủ. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 43,8 tỷ đồng.