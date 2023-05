Bắc Kạn: Triệt phá ổ nhóm mua bán trái phép 4 bánh heroin

(TBTCO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Bắc Kạn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng đã triệt phá ổ nhóm tội phạm, bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 4 bánh heroin tại địa bàn xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Trước đó, vào hồi 15h30 ngày 11/5/2023, trên tuyến đường liên xã, thuộc địa phận xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an huyện Pác Nặm bắt quả tang 2 đối tượng là Bàn Văn Cao (sinh năm 1985) và Hoàng Ka Lý (sinh năm 1984) trú tại tỉnh Cao Bằng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 3 bánh và 1 gói nhỏ heroin. Khám xét tại nhà của Ka Lý ở Cao Bằng, cơ quan Công an đã thu thêm 1 bánh heroin.

Ba đối tượng Lý, Thanh, Cao và tang vật vụ án. Ảnh: CABK

Cùng ngày, mở rộng điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn bắt giữ đối tượng Phùng Văn Thanh (sinh năm 1989), trú tại tỉnh Gia Lai khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận: Thanh là người mua ma tuý từ Nghệ An đem về Bắc Kạn để Cao và Lý tìm đầu mối tiêu thụ. Sáng 11/5, khi đã tìm được đầu mối, Thanh giao 4 bánh heroin cho Cao và Lý đi giao dịch rồi đợi ở nhà nghỉ để nhận tiền. Trong quá trình các đối tượng đem 3 bánh heroin đi bán đã bị lực lượng công an khống chế, bắt quả tang./.