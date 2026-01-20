Ngày 19/1/2026, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bộ Tài chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết

Điều 1 của Quyết định số 84/QĐ-BTC là ban hành kèm Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bộ Tài chính.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bộ Tài chính có mục tiêu chung tiếp tục xây dựng nền hành chính của ngành Tài chính phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, bảo đảm công khai, minh bạch, quản lý thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong giai đoạn II (2026 - 2030);

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Bộ Tài chính trong việc chủ trì, tham mưu giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 triển khai thực hiện công tác cải cách tài chính công.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch và tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật tài chính - ngân sách; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật góp phần tích cực trong phòng ngừa và ngăn chặn tham nhũng.

Đồng thời tập trung rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh bảo đảm mục tiêu, yêu cầu của Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ trong 2 năm 2025 và 2026.

Bộ Tài chính lên Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, hướng tới nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn. Ảnh minh họa

Theo đó, mục tiêu lũy kế trong năm 2026 cắt giảm, đơn giản hoá 100% điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết hoặc quy định chung chung, không cụ thể, không rõ ràng; bãi bỏ 100% điều kiện đầu tư kinh doanh của các ngành, nghề không thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;

Cắt giảm 50% thời gian giải quyết thủ tục hành chính, 50% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính so với năm 2024; 100% chế độ báo cáo của doanh nghiệp được thực hiện điện tử; 100% thủ tục hành chính nội bộ trong từng cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện quản trị nội bộ trên môi trường điện tử; 100% thông tin, giấy tờ, tài liệu trong các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chỉ cung cấp một lần cho cơ quan hành chính nhà nước; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến toàn trình;

Sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính có cơ cấu hợp lý, đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định;

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho cơ quan hành chính nhà nước dựa trên kết quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước;

Xây dựng và hoàn thiện Bộ Tài chính số, Bộ Tài chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành Tài chính thông qua các công cụ số hóa...

Cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy

Bộ Tài chính yêu cầu cải cách hành chính phải gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy và hành động sáng tạo; đổi mới lề lối làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, thực hiện chuyển đổi số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của ngành Tài chính;

Xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;

Triển khai một cách đồng bộ, toàn diện và thống nhất các nhiệm vụ tại Kế hoạch, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện; đồng thời tăng cường tính chủ động, sáng tạo, quyết liệt áp dụng những giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của Bộ.

Về nhiệm vụ của kế hoạch là sẽ cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số...

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị và là trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị, đề ra các giải pháp cụ thể, thiết thực triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về kết quả thực hiện cải cách hành chính tại đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ vào nội dung, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bộ Tài chính thực hiện xây dựng Kế hoạch chi tiết hoặc lồng ghép vào Kế hoạch công tác (theo thực tế triển khai tại đơn vị nếu cần thiết);

Sử dụng kết quả thực hiện cải cách hành chính làm tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cuối năm cho tập thể đơn vị, công chức, viên chức thuộc đơn vị...

Văn phòng Bộ là đơn vị thường trực tổ chức triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2026 của Bộ Tài chính; là đầu mối theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.../.