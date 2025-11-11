(TBTCO) - Trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì nhịp tăng trưởng, Chi cục Hải quan khu vực XIII đã triển khai nghiêm túc các quy định của Nhà nước và chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan, đồng thời chủ động tháo gỡ vướng mắc, tạo thuận lợi thương mại song vẫn đảm bảo kỷ cương trong công tác giám sát quản lý.

Trong năm 2025, đơn vị đã thực hiện đầy đủ các hướng dẫn của Cục Hải quan, như Công văn số 28573/CHQ-GSQL ngày 8/10/2025 về xử lý tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ tồn đọng; Công văn số 28462/CHQ-GSQL ngày 9/10/2025 về tạo thuận lợi thông quan nông, lâm, thủy sản xuất khẩu và tăng cường kiểm tra hoạt động xuất nhập khẩu nhóm hàng này.

Song song đó, Chi cục cũng tham mưu báo cáo Cục Hải quan về kiểm tra thực tế kho ngoại quan xăng dầu Vân Phong, đề nghị thu hẹp, mở rộng theo thực tế hoạt động; cấp mã địa điểm lưu kho cho một số doanh nghiệp như Công ty TNHH Chế biến dăm gỗ Đại Thắng, Công ty TNHH SEJIN F&S VINA… nhằm bảo đảm công tác quản lý hải quan được chặt chẽ, thống nhất.

Theo thống kê, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu lũy kế đến nay đạt 5,28 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 3,35 tỷ USD, nhập khẩu đạt 1,93 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu tăng 50,79%, trong khi nhập khẩu tăng nhẹ 7,69%, cho thấy nhu cầu hàng hóa và năng lực sản xuất trong khu vực đang phục hồi tích cực.

Về tờ khai hải quan, Chi cục đã đăng ký 30.976 tờ khai xuất khẩu và 23.210 tờ khai nhập khẩu, tăng lần lượt 4,49% và 27,91% so với cùng kỳ. Hoạt động vận tải quốc tế qua các cửa khẩu cơ bản ổn định, trong đó đường hàng không vẫn chiếm ưu thế với hơn 20.000 lượt tàu bay xuất nhập cảnh, tăng nhẹ so với cùng kỳ; đường biển đạt 314 lượt xuất cảnh và 329 lượt nhập cảnh, giảm so với cùng kỳ.

Công tác kiểm soát hành khách xuất nhập cảnh được triển khai nghiêm túc. Trong đó, đường hàng không dẫn đầu với khoảng 1,93 triệu lượt xuất cảnh và 1,93 triệu lượt nhập cảnh, chiếm trên 90% tổng hành khách. Đường biển ghi nhận gần 37.000 lượt xuất cảnh và hơn 41.500 lượt nhập cảnh, đường bộ đạt hơn 136.000 lượt xuất cảnh và gần 137.000 lượt nhập cảnh, tăng 3,6% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, có 308 doanh nghiệp thực hiện thủ tục xuất khẩu và 481 doanh nghiệp thực hiện thủ tục nhập khẩu tại Chi cục trong kỳ báo cáo, tăng gần 6% so với cùng kỳ.

Về cơ cấu hàng hóa, xuất khẩu chủ yếu là thủy sản, tàu biển, dệt may, da giày, dăm gỗ, khoáng sản, nông sản, trong khi nhập khẩu tập trung vào xăng dầu, than đá, máy móc, nguyên liệu sản xuất, sắt thép, hóa chất, phân bón, đường và rượu vang.

Với phương châm “kỷ cương – minh bạch – tạo thuận lợi”, Chi cục Hải quan khu vực XIII tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định, hướng dẫn của Cục Hải quan; tăng cường giám sát, kiểm tra hàng hóa, phương tiện và doanh nghiệp xuất nhập khẩu; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm quản lý rủi ro, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu và góp phần thúc đẩy tăng trưởng thương mại bền vững trên địa bàn./.