(TBTCO) - Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, Chi cục Hải quan khu vực VI phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Tân Thanh và Bằng Tường – Trung Quốc thực hiện triển khai thí điểm phương thức giao nhận hàng hoá tiến tới thực hiện cửa khẩu thông minh theo Quyết định 865/QĐ- TTg.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Tân Thanh cho biết, vào hồi 19g30 ngày 10/11/2025, đơn vị đã phối hợp với lực lượng biên phòng, kiểm dịch, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn, Công ty cổ phần Vận tải thương mại Bảo Nguyên…và lực lượng chức năng Bằng Tường – Trung Quốc tổ chức triển khai thí điểm điểm phương thức giao nhận hàng hoá tiến tới thực hiện cửa khẩu thông minh được phê duyệt tại Quyết định 865/QĐ-TTg (ngày 17/8/2024).

Cán bộ hải quan giám sát thông quan hàng hóa trong tối ngày 10/11/2025. Ảnh: CTV

Cụ thể, việc giao nhận hàng hoá sử dụng xe AGV (xe vận hành tự động) thông quan ban đêm tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 - 1089 Tân Thanh – Pò Chài. Trong ngày thí điểm đã vận chuyển an toàn 3 container hàng hóa linh kiện điện tử vào khu vực bến bãi chờ thông quan theo quy định.

Theo đánh giá của Hải quan cửa khẩu Tân Thanh, mô hình cửa khẩu thông minh đồng bộ về cơ sở hạ tầng, cơ sở dữ liệu thông tin, thực hiện vận chuyển hàng hóa không tiếp xúc, không gián đoạn, áp dụng phương thức vận chuyển không người lái di chuyển theo tuyến đường cố định và các thiết bị cẩu container tự động hoá, dựa trên cơ sở định vị vệ tinh và công nghệ 5G.

Triển khai mô hình cửa khẩu thông minh giúp tăng gấp đôi năng lực thông quan, giảm chi phí so với phương thức truyền thống, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo an ninh biên giới, giảm ùn tắc và phát thải. Xe AGV sử dụng năng lượng điện, vận hành tự động, thân thiện với môi trường, góp phần xây dựng hệ thống logistics xanh, hiện đại và bền vững, đáp ứng nhu cầu giao thương ngày càng tăng giữa Việt Nam - Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trong thời gian tới, Hải quan cửa khẩu Tân Thanh sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu triển khai đúng lộ trình, tiến độ xây dựng cửa khẩu thông minh tại Đề án cửa khẩu thông minh đã được phê duyệt tại phê duyệt tại Quyết định 865/QĐ-TTg, qua đó, góp phần thông quan nhanh hàng hóa tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp xuất nhập khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.