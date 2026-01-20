Chính thức nhận hồ sơ cấp phép dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, việc tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa sẽ bắt đầu từ ngày 20/1/2026.

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 09/09/2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo Quyết định, 3 thủ tục hành chính mới được ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính bao gồm:

1. Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

2. Điều chỉnh Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa;

3. Thu hồi Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.

Việc tiếp nhận hồ sơ các thủ tục hành chính nêu trên sẽ bắt đầu từ ngày 20/01/2026. Tổ chức, cá nhân quan tâm đến các thủ tục hành chính nêu trên có thể tìm hiểu chi tiết về các nội dung có liên quan tại Phụ lục Thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực tài sản mã hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 96/QĐ-BTC ngày 20/01/2026 được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, địa chỉ www.ssc.gov.vn./.