Chứng khoán phái sinh ngày 14/1: Dòng tiền sôi động trước thềm đáo hạn, chênh lệch âm thu hẹp

(TBTCO) - Giá hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất về sát chỉ số cơ sở, giúp thu hẹp đáng kể chênh lệch ngay trước thềm phiên đáo hạn phái sinh đầu tiên của năm 2026.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh khi các chỉ số chung tiến đến ngưỡng tâm lý quan trọng. Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần nhất (41I1G1000) kết phiên tại 2.066,6 điểm, giảm 0,86% so với phiên trước. Mức giảm khiêm tốn hơn chỉ số cơ sở đã giúp chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và VN30 giảm về mức âm -0,50 điểm. Các kỳ hạn xa hơn ghi nhận mức chiết khấu từ -1,10 điểm đến -21,10 điểm.

Trong khi đó, với các hợp đồng tương lai VN100, chênh lệch âm vẫn duy trì khá lớn do giá hợp đồng tương lai cũng điều chỉnh khá mạnh, tương tự chỉ số cơ sở.

Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sôi động trước phiên đáo hạn đầu tiên của năm 2026

Giá hợp đồng tương lai về sát VN30-Index ngay trước thềm phiên đáo hạn phái sinh ngày mai. Trong phiên hôm nay, tổng khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai tăng mạnh 24% so với phiên trước. Hợp đồng tương lai chỉ số VN30 và VN100 ở kỳ hạn kế tiếp (đáo hạn vào tháng 2/2026) đồng loạt được giao dịch sôi động. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của kỳ hạn 41I1G1000 giảm sâu gần 15%, nhà đầu tư lại gia tăng vị thế nắm giữ ở hợp đồng tương lai kỳ hạn tới. Thống kê đến cuối ngày, các nhà đầu tư nắm giữ vị thế hơn 12.100 hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 2/2026, tăng 90% so với hôm qua. Tương tự, vị thế nắm giữ hợp đồng VN100 đáo hạn tháng tới cũng tăng 18%.

Theo nhận định của chuyên gia SHS, nhà đầu tư vẫn ưu tiên phòng ngừa rủi ro trong khi mua chủ động trên thị trường cơ sở. Xu hướng ngắn hạn của hợp đồng tương lai có thể theo hướng kiểm tra lại vùng giá quanh 2.050 điểm.

Trên thị trường cơ sở, các chuyên gia dự báo xu hướng ngắn hạn của VN-Index vẫn duy trì tích cực trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm, dù chỉ số đang chịu áp lực điều chỉnh khi tiến vào vùng giá quanh 1.900 điểm. Áp lực chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu bất động sản, trong khi dòng tiền vẫn duy trì sôi động và tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu Nhà nước và các cổ phiếu đầu ngành trong rổ VN30 đã tích lũy trong thời gian dài, mở ra nhiều cơ hội giao dịch ngắn hạn.

Mở cửa phiên giao dịch 14/1, VN30-Index vẫn tăng khá tích cực nhưng lại nhanh chóng đảo chiều giảm, chủ yếu bởi áp lực bán quay trở lại tại nhóm cổ phiếu Vingroup. Dòng tiền cho thấy sự phân hóa rõ nét khi nhóm ngân hàng có vốn Nhà nước như VCB và BID đồng loạt tăng mạnh, cùng các cổ phiếu năng lượng PLX và GAS tăng trần. Dù đứng trước áp lực bán mạnh tại nhóm ngân hàng tư nhân như VPB, HDB và TCB khiếnVN30-Index có thời điểm giảm hơn 40 điểm, lực đỡ từ các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, BID, GVR và VNM tăng trần đã giúp chỉ số thu hẹp đáng kể mức giảm. Kết phiên 14/1, VN30-Index đóng cửa tại 2.067,10 điểm, giảm 22,11 điểm với 14 mã tăng và 13 mã giảm. Giao dịch trên thị trường cơ sở vẫn rất sôi động với hơn 28.200 tỷ đồng giao dịch riêng ở nhóm VN30. Toàn sàn HOSE, thanh khoản cũng vọt lên 46.390 tỷ đồng.