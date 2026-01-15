Chứng khoán phái sinh ngày 15/1: Chênh lệch âm nới rộng khi VN30-Index tiếp tục điều chỉnh

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán tiếp tục ghi nhận phiên điều chỉnh mạnh. Chênh lệch âm nới rộng do các hợp đồng tương lai giảm giá sâu hơn chỉ số cơ sở khi các nhà giao dịch bắt đầu kém lạc quan hơn.

Thị trường chứng khoán phái sinh ghi nhận phiên đáo hạn đầu tiên của năm 2026 với diễn biến kém tích cực khi chỉ số cơ sở VN30-Index tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Giá các hợp đồng tương lai giảm mạnh hơn, kéo theo chênh lệch âm mở rộng đáng kể. Thanh khoản toàn thị trường duy trì ở mức cao.

Trên thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai VN30 chính thức đáo hạn và đóng cửa tại mức 2.039,8 điểm, giảm 1,3% so với phiên trước. Sau phiên đáo hạn, giao dịch và vị thế nắm giữ chính của thị trường đồng loạt chuyển trọng tâm sang hợp đồng tương lai kỳ hạn tới. Giá hợp đồng tương lai VN30 đáo hạn vào tháng 2/2025 này đóng cửa tại 2.041,1 điểm, giảm 1,21%.

Với mức giảm sâu hơn nhiều so với chỉ số cơ sở, chênh lệch giữa giá hợp đồng này so với chỉ số VN30 nới rộng lên -6,38 điểm. Mức chênh lệch tại các kỳ hạn xa cũng tương tự, quanh -7 điểm.

Chênh lệch âm nới rộng do các hợp đồng tương lai giảm giá sâu

Các nhà giao dịch bắt đầu kém lạc quan hơn với xu hướng ngắn hạn của VN30, ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở thay vì mở rộng các vị thế Long mới. Theo chuyên gia từ SHS, trong ngắn hạn, giá hợp đồng tương lai chịu áp lực kiểm tra lại vùng giá quanh 2.050 điểm. Khối lượng mở OI của hợp đồng tương lai VN30 kỳ hạn gần n. ất hiện đã tăng lên 23.660 hợp đồng.

Trên thị trường cơ sở, sắc đỏ đã chiếm ưu thế trên thị trường ngay từ thời điểm mở cửa. Áp lực chốt lời lan rộng đã khiến VN30 giảm gần 10 điểm ngay đầu phiên. Dù vậy, một số cổ phiếu như VNM, GVR và BCM vẫn duy trì diễn biến ngược chiều thị trường với lực cầu tích cực.

Cổ phiếu STB cũng bất ngờ tăng trần, tạo động lực cho nhóm ngân hàng như MBB, VIB và ACB đồng loạt hồi phục, giúp VN30 nhanh chóng thu hẹp đà giảm trong phiên chiều. Kết phiên, VN30 đóng cửa tại 2.047,48 điểm, giảm 19,62 điểm, với 13 mã tăng và 17 mã giảm. Thanh khoản vẫn duy trì ở mức rất cao với tổng giá trị giao dịch riêng nhóm VN30 đạt hơn 26.000 tỷ đồng.