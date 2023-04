Trước đó, căn cứ công văn của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương gửi kèm phiếu kiểm nghiệm ngày 7/2/2023 về thuốc dung dịch nhỏ mắt Tobradico (Tobramycin dưới dạng Tobramycin sulfat 15mg/5ml), Số GĐKLH: VD-19202-13, Số lô: 0031022, NSX: 2/10/2022, HD: 2/10/2024 do Công ty CP Dược Khoa sản xuất, mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu thử vô khuẩn. Mẫu thuốc dung dịch nhỏ mắt Tobradico vi phạm chất lượng mức độ 2. Do vậy, Cục Quản lý dược đã có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo về việc thu hồi lô thuốc nhỏ mắt Tobradico trên do không đạt tiêu chuẩn chất lượng, không an toàn cho người sử dụng.