DATC: Hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh và nhiệm vụ chính trị

Các chỉ tiêu tài chính được cải thiện đáng kể Theo báo cáo tài chính năm 2022, các chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty có sự cải thiện đáng kể. Cụ thể, tài sản nợ phải trả/tổng nguồn vốn là 5,08%, giảm so với mức 9,6% của kỳ trước. Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn tăng lên 94,92% so với mức 90,4% kỳ trước. Khả năng thanh toán nhanh đạt 18,8 lần so với mức 10,13 lần của kỳ trước. Khả năng thanh toán hiện hành đạt 18,9 lần so với 10,19 lần của kỳ trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản tăng lên 3,93%, so với mức 2,61% của năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần đạt 15,32%, tăng so với 13,73% của năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu đạt 4,37% so với 3,04% của năm 2021.