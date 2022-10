Đề xuất kéo dài thời gian thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh

Tăng trưởng cao nhờ thực hiện nghị quyết 54 Kết quả tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh có sự đóng góp của việc thực hiện Nghị quyết số 54. Qua 5 năm thực hiện, trừ giai đoạn dịch bệnh, kinh tế thành phố liên tục tăng trưởng cao; vượt qua đỉnh dịch, kinh tế phục hồi nhanh. Bình quân giai đoạn 2016 - 2019 đạt 7,72%, cao hơn so với mức 7,22% của giai đoạn 2011 - 2015. Sau giai đoạn tăng trưởng chậm ở mức 1,39% trong năm 2020 và suy giảm -6,78% trong năm 2021 do tác động của dịch Covid-19, những tháng đầu năm 2022 đã ghi nhận sự phục hồi với tăng trưởng quý I đạt 1,87%, quý II đạt 5,73%, bình quân 6 tháng đạt 3,82%. Tỷ lệ vốn đầu tư toàn xã hội so với GRDP tăng qua các giai đoạn (giai đoạn 2016 - 2020 đạt 32,29%, cao hơn so với mức 31,07% bình quân giai đoạn 2011 - 2015).