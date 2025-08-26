(TBTCO) - Phiên 26/8, đồng bitcoin đã rớt xuống mức thấp nhất trong gần 7 tuần, khi đồng tiền kỹ thuật số này tiếp tục rời xa mức kỷ lục được thiết lập vào giữa tháng 8/2025.

Đồng tiền điện tử Bitcoin. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo dữ liệu do hãng tin Bloomberg tổng hợp, đồng tiền kỹ thuật số lớn nhất thế giới đã có lúc giảm tới 0,8% xuống 108.719 USD/BTC trong phiên 26/8 trước khi thu hẹp phần nào đà giảm, đồng thời rớt xuống dưới đường trung bình động 100 ngày.

Sự sụt giảm trên diễn ra trong bối cảnh đồng ether đang có động lực trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà giao dịch tài sản số, sau khi đồng tiền này đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4.955 USD/ETH trong phiên 24/8.

Ether cũng đã giảm nhẹ sau cuối tuần vừa rồi, ngay cả khi các nhà đầu tư đang đặt cược rằng đồng tiền kỹ thuật số lớn thứ hai thế giới này sẽ tiếp tục tăng giá.

Trong tháng 8, các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) bitcoin tại Mỹ đã chứng kiến dòng vốn trị giá hơn 1 tỷ USD chảy khỏi những quỹ này, trong khi các quỹ liên quan đến ether lại thu hút dòng vốn chảy vào trị giá 3,3 tỷ USD. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy sự luân chuyển vốn của nhà đầu tư sang ether.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, những người ủng hộ cả hai đồng tiền kỹ thuật số này đều đang phải gánh chịu thua lỗ. Theo ông Sean Dawson, trưởng bộ phận nghiên cứu của nền tảng giao dịch tiền số Derive.xyz, thị trường đã có một khởi đầu tuần rất tồi tệ. Thiệt hại nặng nhất là những người chơi ether mất 324 triệu USD và người chơi bitcoin mất 209 triệu USD.

Dữ liệu từ thị trường phái sinh cũng cho thấy sự thận trọng đang gia tăng. Ông Dawson lưu ý rằng chỉ số 25-delta skew, một công cụ đo lường xem các nhà giao dịch có đang trả nhiều tiền hơn để phòng hộ rủi ro giảm giá so với việc đặt cược vào khả năng tăng giá hay không, đã chuyển sang mức âm đối với cả bitcoin và ether. Điều cho thấy nhu cầu đối với quyền chọn bán đang lớn hơn quyền chọn mua.

Ông Dawson nói thêm, các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho khả năng bitcoin kiểm tra lại mốc 100.000 USD/BTC và ether kiểm tra lại mốc 4.000 USD/ETH.

Vào lúc 13 giờ 24 phút ngày 26/8 theo giờ Việt Nam, tại thị trường London, bitcoin đang được giao dịch ở mức 110.095 USD/BTC và ether ở mức 4.420 USD/ETH./.