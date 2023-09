Đức thắt chặt ngân sách năm 2024 để giảm gánh nặng nợ

(TBTCO) - Sau 3 năm chi tiêu mạnh để đối phó với đại dịch COVID-19 và những tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine, Chính phủ Đức đang áp dụng các biện pháp cắt giảm trên diện rộng đối với ngân sách mới.

Sáng 5/9, Chính phủ Đức đã trình dự thảo ngân sách năm 2024 trước Quốc hội. Dự thảo ngân sách gồm 445 tỷ euro (480 tỷ USD) cho năm 2024, ít hơn khoảng 30 tỷ euro so với năm 2023 nhưng vẫn nhiều hơn khoảng 90 tỷ euro so với năm 2019, ngân sách cuối cùng trước khi đại dịch COVID-19 xảy ra. Vì vậy, hầu hết các bộ, ban, ngành sẽ phải tiết kiệm hơn so với năm nay.

Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner khẳng định: “Vấn đề mà hiện chúng ta quan tâm nhất là quay trở lại phanh nợ - hay chính xác hơn là tài chính công bền vững trong dài hạn".

Trước đó, Chính phủ liên bang đã đình chỉ việc phanh nợ theo quy định của hiến pháp từ năm 2020 - 2022, theo đó vay những khoản tiền chưa từng có tiền lệ dưới nhiều hình thức khác nhau.

Lập luận về kế hoạch ngân sách của mình trong cuộc tranh luận sáng 5/9, ông Lindner chỉ ra rằng chi phí trả nợ đang tăng nhanh. Ông cho biết năm 2024, chỉ riêng việc trả lãi sẽ khiến nhà nước tiêu tốn 37 tỷ euro./.